限期24小時截止！黃國昌控賴清德不道歉：民眾黨今下午2時北院遞狀提告

黃國昌表示，民眾黨委任律師跟發言人下午2時將正式到台北地院對賴清德提告。（圖／民眾黨團提供）

針對藍白提出彈劾案，總統賴清德日前專訪時痛批「在野黨公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者、擁抱中國國家主席習近平，卻對台灣民選的總統要彈劾，社會自有公道」。民眾黨昨日要求總統賴清德限期24小時道歉，否則提告；民眾黨主席黃國昌今（30日）表示，因為24小時內總統賴清德沒有公開澄清道歉，因此民眾黨委任律師與發言人將於下午2時正式到台北地院提告。

民眾黨發言人張彤、前副秘書長許甫、前發言人吳怡萱與委任律師下午2時將於台北地檢署民事法庭遞狀。民眾黨團上午召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，黃國昌表示，昨天民眾黨嚴正要求賴清德總統針對其誣指民眾黨讚揚普丁、擁抱習近平的言論公開澄清道歉，但非常遺憾的是，堂堂總統抹紅、抹黑在先，事後卻連澄清道歉的基本勇氣都沒有，這就是現在的總統。

黃國昌指出，昨天等了一天，看到總統府派發言人出來閃躲問題，說現在中共正在進行軍演，最重要的是內部要團結，「她說得非常好，最重要的是內部要團結，但請問賴清德，一口高喊內部要團結，另外一隻手卻指著民眾黨，說我們讚揚普丁、擁抱習近平，搞這種謠言來抹黑在野黨，你不需要道歉嗎？不需要澄清嗎？連澄清勇氣都沒有，賴清德已經正式成為小孬孬，龜縮在總統府裡面，繼續散播謠言、抹紅、抹黑。」

黃國昌強調，自己說到做到，因為24小時內總統賴清德沒有公開澄清道歉，所以民眾黨將於今日下午2時，由委任律師與發言人正式到台北地院對賴清德提告。他也質疑，「散播謠言可以不用負任何責任嗎？到法院說清楚講明白，到底是誰在破壞內部團結、是誰讓國家四分五裂？再來，昨天總統府發言人要我們回立法院做事，總統府要無知道什麼程度？閉上眼睛看看這一年來，執政黨搞大惡罷、擺爛、撕裂國家時，是在野黨在立法院撐起這個國家。」

