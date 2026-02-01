限權或停權ICE？要求國安部改革 民主黨參眾黨團分歧

緬因州無證移民成為移民局探員最新掃蕩目標，但有緬因民眾反對ICE行動，1月30日在波特蘭市發動大規模街頭抗議遊行，手持「ICE滾出去」標語。(路透)

川普總統在移民執法方面雷厲風行，採取準軍事化手段，但今年1月明尼蘇達州接連爆發平民遭到執法人員射殺的憾事，民主黨議員推動約束國土安全部(DHS)、施加新執法人員限制的聲浪上揚，然而參眾兩院的民主黨領袖似乎出現分歧。

國會山莊報(The Hill)報導，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)28日提出的要求較簡短，主張國土安全部及下屬機構移民暨海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP)須加設新限制，包括限制「流動巡邏」(roving patrols)、要求部分行動需具備搜查令、建立統一行為準則、加強獨立調查，並要求探員配戴執法紀錄儀且不得蒙面等。

立場更自由派的眾院民主黨人則希望再進一步，要求ICE在全國範圍停止運作，並正施壓黨內領導層，要求反對任何未納入相關措施的DHS撥款法案。「新民主黨聯盟」(New Democrat Coalition)主席施奈德(Brad Schneider)與國會進步核心小組(Congressional Progressive Caucus)主席卡薩爾(Greg Casar)在一份聯合聲明中表示：「美國城市遭到政府占領的狀況必須結束，身為眾院規模最大的民主黨意識形態黨團領袖，我們要求具體改革，以防止蒙面、持槍的執法人員在社區橫行肆虐。」

1月7日的第一起古德(Renée Good)命案促使除七人外的所有眾院民主黨人反對一項小型綜合撥款法案，以抗議在未明確設下聯邦執法人員新限制的情況下，仍為DHS提供資金。

1月24日第二起普雷蒂(Alex Pretti)命案也將參院民主黨人捲入其中，打亂參院的撥款辯論。共和黨領導層被迫將DHS提案與原本六案合併的綜合撥款法案拆開處理，以避免在1月30日出現規模更大的政府關門；其中五項法案已於30日晚間一致通過。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表態支持舒默提案，但他也擴充要求清單，稱眾院民主黨人還希望在DHS法案中加入條款，禁止聯邦政府拘留或遣返美國公民。

兩院的激進程度反映了各自面臨的難處。眾院民主黨人因是少數黨，即使集體反對法案也可能擋不下，因為眾院只需簡單多數即可通過提案；參院民主黨人雖同樣是少數黨，但可動用冗長辯論(filibuster)阻擋立法，擁更大權力的同時也伴隨更大的政治風險。

