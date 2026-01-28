限縮免役標準 難解兵荒

（圖／本報系資料照）

日前國防部預告修正「體位區分標準修正草案」，限縮免疫標準，然而這樣做，不僅將弱化國軍戰力，更可能導致洪仲丘悲劇重演。

依照原本的標準，BMI小於15或大於35，以及身高大於等於196或小於等於144公分，都是免役體位，然而新的標準卻變成BMI大於45或身高未達144公分免役。

回顧2013年義務役士兵洪仲丘在軍中死亡的悲劇，洪仲丘入伍的時候，BMI值已有28.9，退伍前BMI更高達33，但按照衛福部標準，BMI24至27就是過重，27以上為肥胖，理論上都是體能較差不應過度操練的體型。

然而洪仲丘當初被關禁閉時，依然被要求與其他人一起進行高強度的體能鍛鍊，搞到做完之後隨即全身抽搐發燒，送醫後不幸往生。

試想，現行BMI值大於35可以免役的標準之下，尚且發生BMI值33的洪仲丘被操到意外身亡的悲劇，未來若改成BMI大於45才免役，豈不大幅提高了這些體態根本不適合操練者在服役過程中意外死亡的風險？

其實國防部這次會想修改體位標準，背後的一個關鍵原因，顯然是因為這幾年志願役招募不順，人數持續減少，缺兵問題嚴重，因此跟將義務役役期由4個月延長為1年一樣，都想用義務役來填補兵員空缺。

問題是義務役作為被迫入伍，且時間到就離開軍隊的一群人，原本平均戰鬥力就跟志願役差了一截，現在又進一步因為缺兵，強迫過胖過瘦的人也當兵，試問，如果一視同仁的操練，極可能發生更多的洪仲丘事件；如果因此降低避免對這些人的操練或降低強度，那軍隊戰力豈非進一步下滑？

因此，民進黨政府如果真的如他們所說的這樣重視國防和國家安全，該做的絕不是延長兵役或限縮免役標準，而是改善志願役人數下滑的問題，要改善本來也不難，馬政府時代推動募兵制，原本志願役人數一路成長，到2020年達顛峰，但之後就一路減少。減少的原因，主要有兩個，一是這幾年兩岸關係緊張，大家怕打仗不想當兵，二是這幾年基本工資大幅調漲，相對的軍人24小時關在營區，加薪幅度卻遠小於基本工資調漲，換算起來一點都不划算，誰還想當兵？

因此要改善募兵問題，一是改善兩岸關係，二是替志願役大幅加薪，縱使民進黨政府礙於意識形態做不到第一項，第二項總不難做到吧？結果如今，民進黨政府寧願編1.25兆元讓美國軍火商賺錢，卻連立法院通過的軍人加薪案也不願執行，還向大法官提釋憲想推翻，用這種惡劣態度對待軍人的政府，根本就是又要人做功德的慣老闆立場，要求軍人領少少的錢保家衛國，保衛他們這些大官繼續吃香喝辣的權利。（作者為新黨輿情中心主任）