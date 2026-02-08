限縮狹窄時空中國共如何落實「共同意見」？／楊雨亭

楊雨亭

睽違9年，國共智庫論壇2月3日在北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑致詞表示「兩岸應合作賺世界的錢，不要對立，讓外國漁翁得利，掏空台灣。」大陸國台辦主任宋濤則說「當前兩岸局勢複雜嚴峻，兩岸民眾對穩定台海形勢，改善兩岸關係充滿期待。」會後，雙方發表「共同意見」，包括加強兩岸人員正常往來、新興產業合作等項目。

這場會議有幾方面的意義：

第一，在預計4月份的川習會前，對穩定台海形勢，有一定的作用；

第二，兩岸上層面對面溝通，避免誤判，且對於大陸內部民眾日益升高支持武統的民族主義情緒有所舒緩；

第三，減低民進黨持續操作兩岸對立以利其島內鬥爭的過程中所產生的危險性；

第四，雙方皆避談政治，為鄭習會鋪路；

第五，在張又俠落馬事件後，國民黨高層訪陸，對習政局穩定有維護效益，依中共處理危機原則，有恩不忘，此對國共雙方與兩岸關係確有助益。

鄭麗文則釋出盼望上半年訪陸信息，但也認為對於談統一太早，兩岸需先避戰，並向習近平爭取和平架構。至於和平架構的內涵，她認為「只要兩岸人民都能接受的，她就都能接受」。由此看來對於近日來外界所好奇的「和平架構」，尚待落實實際項目，和過去所謂的「和平協議」還看不出異同，不過鄭麗文既然說要「向習近平爭取」，雙方應已有基本共識。

陸委會批評國共智庫論壇的「共同意見」是「配合中共融台統戰，企圖製造內部分化」。事實上，「共同意見」中的項目，國民黨非執政黨，多數難以落實，我認為民進黨的氣度太窄，尤其國共皆主張台海和平，這部分至少應該是可以肯定的。近年來賴清德政府似有倡導「不畏戰」主張，應是配合美國盟友「自助備戰」政策。從維護台灣民主體制而言，鄭麗文亦不反對台灣擁有基本防禦性戰力，對於1.25兆軍備預算可視需要有條件協商。

鄭麗文表示「我不能勸服民進黨下架台獨黨綱，我也不能一次就讓中國大陸停止所有軍演。」這顯示出國民黨的兩難處境。近年來國民黨走在歷史的鋼索上，由於兩岸的主體意識日益對立，國民黨在中華民國與台灣主體性之間、在中華民國與中華人民共和國之間、在中美之間的抉擇上，皆看出相當為難，使得國民黨的論述經常顯得善意卻邏輯不清又不討好。

最大的問題仍在於其目標性的模糊，民進黨欲有實質性的台獨，共產黨是明確的中國統一，國民黨唯一的選擇就如馬英九所謂的不統、不獨、不武，暫時性維持現狀，形同拖延戰略，這雖然符合台灣現實主義需求，但是卻不得不在共產黨與民進黨、美國的相互壓擠下處於日益限縮狹窄的時空中。

以整體中國長遠的發展而言，國民黨應朝和平統一方向制訂有利於兩岸人民的政治綱領，我認為在這個思維上談兩岸「和平架構」方有實質意義。因為兩岸分裂是近代歷史過程形成，不論中國本部是哪一黨執政，皆不可能接受制度化的永久性台灣獨立，這一點，我建議兩岸協商可行的統合體制皆可討論。

不論如何，政治基於實力原則，包括共產黨、美方、日方皆密切注意台灣2026、2028選舉，鄭麗文和國民黨必須以其大膽「西進政策」決策接受選舉結果的考驗。（照片翻攝示意圖）