限貸令上路逾1年雙北公寓跌回4年前 房仲預估明年價回穩

去年9月19日央行第七波選擇性信用管制、也就是俗稱的「限貸令」上路已超過一年，房仲業者公布的資料都顯示各地房價開始下修，包括雙北地區公寓跌幅快跌到2021年水準，且越往南修正幅度越大。

永慶房屋與政大不動產研究中心最新公布的房價指數顯示，2025年第三季七都(台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市)大樓及公寓房價指數較去年同期分別下跌2.3%至6.7%；雙北地區公寓跌幅更深，台北市年跌10.1%，新北市年跌8.2%。

廣告 廣告

台灣房屋集團則根據內政部實價資料統計，今年第三季六都(台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市)平均房價和去年同期相較，雙北分別小增1.3%和0.2%，其餘包括桃園、台中、台南及高雄房價均呈下修，且越往南盤整幅度越大，六都房價呈現「北穩南弱」。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，雙北大樓因地段佳、產品新、剛性自住需求穩定，價格波動較溫和；公寓產品則因屋齡較高、貸款成數較低，加上投資需求減弱等因素，在買氣放緩時更容易出現價格修正。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，中南部近年因為科技廠商設廠議題房價有些「衝過頭」，隨著投資客退場，房價也明顯修正。她說：『(原音)當這些資金退潮、然後當這個需求跟實際的機能沒有辦法同步的情況之下，所以今年在中南部的價格看起來修正的狀況是比較明顯的。』

展望明年，張旭嵐認為，明年下半年央行應該會有新政策，不管是更嚴苛或鬆綁，對房市都會有一定影響，尤其明年有選舉，各地都會釋出建設利多，房市應該偏樂觀，研判會是「量放大、價回穩」格局。

郭翰則指出，過去一年在信用管制、銀行房貸緊縮及市場預期轉變影響下，整體房市明顯降溫，未來走勢仍需觀察利率、貸款政策及供需變化。 (編輯:柳向華)