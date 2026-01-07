限貸令下的優貸族！ 專家曝「這區間」年薪最好貸：利率低成數高





限貸令上路後，2025年全台移轉量創八年新低，台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近兩年樣本數從2024年第三季的6萬多件減至3萬7747件，年減38%，整體平均貸款利率則增加0.21個百分點，升至2025年同期的2.44%；而平均核貸成數，則從73.6%降至71.8%，等於同樣買總價1000萬元的房子，晚一年買自備款就要多準備近20萬元，在利息增加、自備款也增加的情況下，對貸款族可說是「壓力山大」。

進一步觀察不同年薪族群的貸款條件，以年收100~200萬元的族群最吃香，2025年第三季平均貸款利率為2.42%，不僅比年收入百萬以下2.45%更低，甚至低於300萬元以上族群的2.49%，成為目前市場上貸款條件最佳的「優貸族」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，貸款申請的關鍵，在於擔保物件的優劣及申請人的財務條件，由於新青安政策補貼趨於尾聲，加上各大行庫嚴謹執行「限貸令」，在資金緊縮的環境下，銀行審核趨嚴，對於還款能力吃緊、自備款有限的小資而言，購屋門檻變高，導致進場意願或申貸過件率雙雙受挫。且若過去墊腳買預售屋，近年交屋時遇到限貸令，在公股銀行嚴審之下過不了新青安門檻，勢必得另外尋求其他民間銀行利率較高的首購方案，導致平均利率有略高的趨勢。而年薪逾200萬的買家，購買物件不乏高價住宅，可能會估價不足的導致貸款成數低。

張旭嵐指出，至於年收入介於100~200萬之間的族群，收入穩健、負債比相對低，選購產品也著眼總價千萬左右的中小坪數居多，受政策的影響相對輕微，在限貸令期間反而具備更高的競爭力，是銀行眼中的「優質客戶」。

觀察申貸佔比的情況，2025年第三季年收入100萬元以下的族群占57.0%，為市場主力，不過比2024年第三季的58.7%減少1.7個百分點。年收入100~200萬元的族群佔比，則從28.5%提升至30.1%，增加1.6個百分點；300萬元以上的高收入族群佔比也從5.7%微增至5.9%。

第一建經研究中心副理張菱育分析，在資金水龍頭收緊的環境下，房貸「利率高、成數低」已成為常態，中高總價產品的負擔也更重，市場流動性相對低；而今年中新青安屆滿後，若政府順利端出「新青安 2.0」接棒，可望穩住小資買盤，因此預估2026年的房市交易，仍以總價落在千萬元上下的首購宅為主流。

