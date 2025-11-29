限貸令凍房市 首購換屋皆受困

央行推動《限貸令》後，2025年房市急速降溫，成交量快速萎縮，市場信心明顯下滑，儘管金管會放寬《銀行法》第72-2條30％上限，希望釋放更多房貸空間，但政策反覆調整造成資訊混亂，反而使購屋族與建商都陷入不安。富比士網路科技公司舉辦「搶救！首購、換屋族限貸令崩盤效應」座談會，專家批評限貸令在制度設計與配套上多有缺陷，已引發連鎖性市場問題。

根據內政部資料，今年前三季全國買賣移轉量僅19萬多棟，與去年同期相比減少28.1％，為2017年以來新低，財政部的統計也顯示，今年前八月房地合一稅僅345億元，年減21％，反映市場交易急凍，使產業景氣全面下滑。

政策上路後，市場接連出現十大亂象，包括：1.已簽約者因銀行縮貸需補足現金；2.已有第一戶者因房市急凍難快速售屋，導致無法順利承接第二戶貸款；3.都更與危老貸款被列入不動產集中度，使銀行放貸並未真正鬆綁；4.政策溯及既往，加上平均地權新制，使轉售空間明顯受限；5.房價上漲使部分4000萬以下住宅被納入高價住宅限縮；6.貸款不足雖有契約規範，但買方仍多處弱勢；7.大量新成屋完工恐掀交屋糾紛；8.建案催繳最後5％交屋款，使部分買方考慮違約或轉約；9.一些建商與營造商出現倒閉情況，購屋人組成自救會；10.部分案件在申報實價登錄後被要求補現金。

專家指出，限貸令雖旨在抑制投機，但在配套不足下造成市場混亂，不僅壓縮首購與換屋需求，更使地價稅、房屋稅與房地合一稅等稅收下滑，2024年房地產稅收達4009億元，占中央總稅收超過一成，但今年明顯減速，象徵房市已進入深度寒冬，亟需政策重新檢討。