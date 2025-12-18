限貸令將退場？央行拍板：明年房貸「銀行自己管」

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

中央銀行今（18）日召開2025年第4季理監事會議，利率政策一如市場預期按兵不動，政策利率「連七凍」，重貼現率維持在2％。房市政策方面，央行並未鬆綁現行的選擇性信用管制，唯一的調整是宣布不動產貸款總量控管將自明（2026）年起，回歸由各銀行自行管理。

央行說明，自去年9月第七度調整選擇性信用管制措施以來，銀行受限貸款成數下降，相關指標出現改善，包括房市交易降溫、不動產貸款集中度下滑，以及貸款年增率趨緩。因此，明年起將不再由央行統一要求不動產貸款總量目標，改由各銀行依自身風險管理機制控管放款規模。

不過，央行也強調，此舉並非房市信用管制退場。銀行仍須按月向央行申報不動產貸款相關資料，央行也將持續辦理專案金融檢查，必要時仍會適時調整相關措施，以確保信用資源導向無自用住宅購屋、都更危老、社會住宅及實質投資，同時兼顧房市秩序與金融穩定。

