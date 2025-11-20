限貸令後亂象叢生 陳高超：第2戶限貸5成「殺傷力太大」

去年實施第七波打炒房後，房市買氣急凍，甚至有建商倒閉，房地產稅收也大幅銳減逾2成。（圖／林榮芳攝）

央行祭出限貸令後房市進入急凍期，甚至被形容是在海嘯中迅速崩盤，即使金管會以行政命令放寬銀行法第72-2條30%上限也難拯救房市低潮。房市專家陳高超羅列限貸令後的市場亂象，他表示，第2戶只能貸款5成，對房市殺傷力太大，建議直系血親第2戶貸款應該要取消限制，他也直言建商倒閉已累計5家，「接下來將會更多！」

根據內政部統計，今年前三季全國買賣移轉棟數194,976棟，較去年同期減少28.1%，創下2017年以來新低；另根據財政部統計，今年1至8月房地合一稅只達345億元，年減21%，雙雙出現財政缺口與產業蕭條市況。

富比士網路科技公司今（20）日舉辦「搶救！首購購、換屋族限貸令崩盤效應」座談。執行長陳高超表示，限貸令造成房市買氣急凍、購屋者賠錢出場、換約違約等等問題，也傳出建商倒閉消息，一系列實質傷害，都由購屋者承擔，一向有經濟火車頭工業之稱的房地產稅收，也大幅銳減。

富比士網路科技公司舉辦「搶救！首購購、換屋族限貸令崩盤效應」座談。（圖／林榮芳攝）

他進一步指出，去年下半年祭出限貸令後，許多購屋人在政策「溯及既往」追殺下，出現換約甚至違約的亂象，像是已簽約者被告知申貸不到款，反而被要求補足現金；已有第2戶貸款的換屋族，即使切結書已延長18個月，但房市仍急凍賣不出，同樣被要補足現金；此外，央行將都更危老貸款計入「不動產集中度」額度管控，所以水龍頭並沒有大開。

他也舉出真實案例，女兒幫媽媽買了總價2000萬元的房子，原本預期貸款8成，在限貸令後被迫貸款降至5成，即將交屋的她，必須補足中間的3成、600萬元現金，但她一時也拿不出來，建商還要她繳交總價的5%交屋款，原本是一片孝心，現在卻面臨被斷頭的風險。

同為出席分享的律師吳奕綸也提到，他的事務所客戶「也被斷了好幾顆頭」，當初買的時候預期能貸款7、8成，但限貸令公布後要貸款時，受到貸款成數的限制。據他了解，貸款額度還是集中在大建商，因此大建商不會倒，他認為，政府用限貸令方式打房價，實際上房價只會越打越高。

陳高超也發現，溯及既往政策，使得房地合一稅與2023年地政三法(平均地權)之後，使轉售兩難；高價住宅也遭無妄之災，雙北以外4000萬元房屋限縮貸款，過去4000萬元以下房屋，因房價上漲反而被列入高價住宅限縮。

他認為，第2戶只能貸款5成，對房市殺傷力太大，有許多人其實是有家族自用需求，建議直系血親第2戶貸款應該要取消限制，同時大型建商帶動讓利潮，房市才有可能走向回溫。

他更痛批炒作的就是各縣市政府，「重劃區一直開，土地一直標售，價格一直創新高，帶動房價上揚，最後再回頭限制購屋人貸款成數。」

由於目前已經有慶群開發、太極建設、鉅泓建設、高田營造等業者倒閉，他也直言，若房市持續下探，「接下來將會倒更多！」

