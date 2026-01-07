限貸令時代，年薪300萬不再是房貸VIP？這族群申貸利率最低 專家揭3條件超吃香

​央行自祭出第7波選擇信用管制，購屋族深陷房貸焦慮，向銀行申請房貸被拒貸的事件頻傳。對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐在臉書發文透露，現在銀行最愛的申貸族群恐怕跟大家想的不一樣，過往年收300萬以上的族群不再是天選之人，銀行現在眼中的「優貸族」反而是這群中段班。

限貸令上路後，房市真的有感降溫，2025年全台買賣移轉量，估計26萬多棟。根據聯徵中心最新統計資料顯示，近2年房貸從2024年Q3的6萬多件，到2025年Q3縮水剩3萬7747件，1年就少了38%。平均房貸利率默默往上爬0.21個百分點到2.44%，核貸成數則從73.6%掉到71.8%。​

對此，張旭嵐表示，用白話來說，同樣買總價1000萬元的房子，晚1年買，自備款就要多準備將近20萬元，利息多、頭期款也多，對貸款族來說，真的只有四個字：壓力山大。

「那誰最吃香？答案可能跟大家想的不一樣！」張旭嵐指出，​目前銀行最愛的申貸族群，竟然是年收入100到200萬元的族群，這群人的2025年第三季平均貸款利率是2.42%，不只比年薪百萬以下的2.45%還低，甚至也低於年收300萬以上族群的2.49%，堪稱現在市場上的「優貸族」。

「為什麼反而是中段班最有利？」張旭嵐認為，​新青安補貼接近尾聲，銀行嚴格執行限貸令、回歸內控，還款能力、自備款條件，變得比更重要。而年薪100到200萬元的族群，收入穩定、負債比相對低、多半鎖定總價約千萬左右的中小坪數，這3個條件在銀行眼中，風險可控、產品合理，反而在限貸令期間競爭力更高。

張旭嵐提到，而另外這些人就沒這麼吃香，例如早年「墊腳」買預售的低薪族，交屋時才遇到限貸令，公股銀行過不了新青安門檻，只好轉向利率較高的民營銀行方案，拉高整體平均利率。還有高收入族，買的是高總價物件，卻可能遇到「估價跟不上房價」，貸款成數反而被壓低。在限貸令時代，收入結構穩定、信用評分，財務規劃，比衝得快還重要。

