限貸令逾一年！房價「北穩南弱」 這一都成最大修正區

今年第3季六都平均房價相較去年同期，越往南部盤整幅度越大，跌幅最明顯的是高雄市。台灣房屋提供



限貸令上路滿一年，在熱錢退場下，房價南北兩樣情！房仲業者根據內政部實價資料，今年第3季六都平均房價相較去年同期，雙北分別小增1.3%和0.2%，包括桃園、台中、台南及高雄房價均呈下修，且越往南部盤整幅度越大，跌幅最明顯的是高雄市，每坪均價從28.7萬元下修至26.2萬元，年減約2.5萬元、減幅達8.6%，為六都價格修正幅度最大的城市，六都房價呈現「北穩南弱」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年第3季以前在新青安貸款資金挹注，全台房市熱賣狂漲，而限貸令上路迄今逾一年，熱錢浪潮退，尤其近年受科技題材發酵案量增、房價飛的南二都，在投資族陸續退場後，整體買氣趨緩，市場剩首購自住撐盤，「不追價、反殺價」的態度，成交物件多轉向低總價物件，回歸基本面的價量調整期，房價修正幅度更明顯。

根據內政部實價資料，今年第3季六都平均房價和去年同期相比，雙北分別小增1.3%和0.2%，反觀高雄市跌幅最大。台灣房屋提供

反觀雙北同樣面對高房價與限貸壓力，因具備就業機會集中、人口紅利與剛性需求穩定等因素，加上第3季輝達在北士科選址議題塵埃落定，不動產市場相對穩健，整體市場支撐力仍相對充足。

觀察六都第3季六都的行政區漲幅表現，中南部跌幅較深，包括台中市東區、高雄市鼓山區均有逾1成跌幅，台南市北區跌幅更超過2成，是六都下修最深的區域；然而，同期六都房價漲幅最高的行政區也在台南市，仁德區每坪均價從21.8萬元，上揚至26萬元，漲幅近2成，成為六都最抗跌的行政區。

根據內政部實價登錄統計，第3季六都各行政區漲幅表現，中南部跌幅較深，包括台中市東區、高雄市鼓山區均有逾1成跌幅，台南市北區跌幅更超過2成，是六都下修最深的區域。台灣房屋

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮說，台南市房價出現兩區強弱分歧，主因為購屋主力結構轉變，使得成交物件類型出現變化，北區屬於蛋黃核心，買氣長期以換屋族、置產族為主，但限貸令與房市景氣轉弱影響下，資金壓力明顯提高，有意卡位精華區的購屋族轉向CP值較佳的「低總高齡屋」，取代「高單價新屋」，因此平均房價明顯下降，在房價基期較高的區域，相對更明顯。

不過，觀察不少區域逆勢上揚，李家妮指出，反觀六都最抗跌行政區，多集中於蛋白區，如台南市仁德區、台中市梧棲區、高雄市小港區、新北市土城土等，相較於蛋黃區的高門檻和蛋殼區的低機能，蛋白區兼具房價親民、機能實惠，如區域具備帶動換屋與剛性需求湧入，在景氣收斂環境下，反而抵禦盤整期衝擊，展現更強的補漲力道。

