限貸令重拳打趴豪宅！台北逾7千萬買氣史上最淒慘 買賣移轉量近乎腰斬

央行第七波信用管制使台北豪宅進場門檻大幅墊高，2025年交易量創下2012年統計以來歷史新低。（圖／記者陳韋帆攝影）

央行近年出重手打房，高資產族群觀望氣氛濃厚，台北高總價豪宅陷入前所未有逆境。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，房市氛圍、政策不友善環境下，台北豪宅單價已難複製過往屢創新高的榮景，除了具備特殊話題的個案外，大盤呈現持續量縮態勢。

據實價登錄資料，2025年台北總價逾7千萬元豪宅交易僅561件，相比2024年大減42.5%，創史上新低。觀察各行政區，信義交易量從78筆跌至38筆，年減50%直接腰斬；大安則從182筆跌至108筆，減幅逾4成；蛋白區如大同、萬華及文山，縮水幅度更達6~7成。

傳統豪宅聚落大安與信義區交易量同步走跌，蛋白區縮水幅度更驚人，市場議價空間已略有鬆動。（圖／住商機構提供）

南港內湖產業紅利多 科技新貴撐住豪宅買盤

賴志昶分析，交易量一片慘綠中，港湖地區表現相對具有韌性，內湖與南港的豪宅交易量減幅僅約一至二成，主因在於內科與南軟匯聚大量高收入科技新貴與企業主，提供了強大的剛性需求。

他認為，相較於市中心傳統老舊商圈，港湖地區近年推出的新興重劃區與指標型豪宅案，更符合新一代高資產客群的審美與居住需求。這些區域擁有產業鏈紅利與完善規畫，吸引高收入族群移居，讓該區豪宅即便在政策重拳下，依然能維持較佳的保值性與流動性，成為台北豪宅市場中相對穩定的區塊。

徐佳馨指出，豪宅流動性降低已成事實，賣方需拉長銷售期等待，買方則應審慎評估現金流並挑選具保值性地段。（圖／記者陳韋帆攝影）

豪宅回歸地段價值基本面 估2026年將持續量縮價盤

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，豪宅受政策限貸令影響，貸款成數受限僅剩3成，買方需準備至少7成自備款，導致流動性大幅降低，賣方僅能拉長銷售期。對於有意置產的買方而言，目前市場議價空間雖略有鬆動，但仍需審慎評估自身現金流。

她指出，2026年豪宅房市變數仍多，高總價產品將持續呈現量縮價盤格局，購屋者不應盲目追價，應選擇仍具未來性與保值的區塊進場。隨著投機氣氛消散，房市將回歸基本面與地段價值，在資金成本與信貸限制的壓力下，唯有具備核心地段優勢與品牌力的指標建案，才能在波動的市場環境中維持資產價值。

