限貸未解又遇土方之亂 專家示警：工期、成本、房市風險升溫

房市在限貸令陰影未散之際，再度遭遇「土方之亂」衝擊。專家指出，表面看似只是營建工地的清運與處理問題，實際影響卻可能一路向下滲透，從建商資金調度、工期延宕，甚至波及購屋者交屋時程與房市穩定性。

「土方清運新制」今年元旦正式上路，內政部宣示全面控管土石方流向，讓營建業哀聲連連。近期多名建商與公會指出，土方無處可去，不僅工程被迫停工，停工期間仍需負擔土建融利息，現在傳出銀行端也開始擔憂貸款成呆帳、鋼市也因鋼筋出貨受影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德受訪時表示，近年環保意識抬頭，政府要求土方全面「照規矩來」，過去的灰色處理空間被壓縮，但正規土資場的「出海口有限」，現在不是漲價與否的問題，而是有錢也不一定能處理，土方可能根本無處可去。他說：『(原音)那個土資場的量能不夠，他要一進一出，要有出才能有進，如果最後一端卡住的話，變成說他也沒有辦法再有多的量了。所以你最近看到只要有做什麼回收啊、有做土方的啊，有做環保的啊，那個股價都飆漲了。』

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐則分析，「土方之亂」第一個衝擊就是工期被迫暫停，交屋時程全面承壓，若延誤時間拉長，甚至可能踩到合約違約期，違約成本由誰承擔成為市場高度關注的焦點，也讓購屋者原本的入住規劃被迫打亂。

第二層風險則在於成本飆升下的建築品質隱憂。張旭嵐指出，若清運與處理成本持續上升，並非所有建商都有足夠的財務韌性吸收，市場不免擔心是否會出現少數不肖業者在「看不到的地方」壓縮成本，進而影響施工品質與安全，消費者權益誰來把關，值得高度警惕。

至於房價影響，張旭嵐指出，從長期來看，土方、清運、工期延宕，加上土建融緊縮，終究都是成本，最終可能反映在末端售價上，「未來買房的成本只會更高，不會更低」。

曾敬德則補充，土方問題「一定會有解」，關鍵在於何時能有效打開去化量能，在解方尚未明朗前，建商勢必更加保守，包含減少地下室深挖、避免過高樓層，以降低土方量與工期風險，整體開發節奏也可能因此放慢。

張旭嵐也指出，大型建商資金、資源相對充足，仍有能力撐過調整期，但中小型建商恐面臨淘汰壓力，甚至不排除出現倒閉或爛尾樓風險，短期內預售屋市場充滿混亂與挑戰。

內政部國土管理署則表示，土石方去化涉及區域調度與公共設施量能，須仰賴中央與地方攜手推動，地方應盤點可用公有土地、協調國營事業及閒置工業區作為短期暫置與調度空間外，中央及地方也會共同加強取締聯合壟斷等不法行為，確保土方去化機制透明、有序運作。