限貸照買！「信義聯勤」4億成交登年度單價王 北市預售豪宅5強「松山區霸3席」
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
限貸還是要買！最新實價揭露，大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」揭露兩筆交易，中低樓層戶總價3億1,150萬，每坪224.1萬，另外一筆高樓層戶買家於8月時貸款約1.2億購入，總價約4億元，以單價266.1萬元擠下「皇翔御琚」今年的交易，奪下今年以來單價最高豪宅交易冠軍，連續5年蟬聯台北豪宅王。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，在政策調控及市場氛圍影響下，今年大坪數豪宅市場相對低調冷清，比起過去房市景氣佳時，豪宅成交高價曾達250~290萬元，今年整體成交價量都比去年淡薄。不過「One Park Taipei元利信義聯勤」坐擁大安森林公園景觀，還有名人住戶加持，吸引不少企業家與金融投資者或買或租，享受蛋黃區頂級生活品質。
觀察今年截至目前為止，2025年豪宅單價排行，「One Park Taipei元利信義聯勤」266.1萬元居冠；其次為「皇翔御琚」1~2樓戶交易，總價約8.4億元，250萬元為今年實價揭露的豪宅單價亞軍、總價冠軍；另外，「聯合大於」單價240萬位居第三，「Diamond Towers台北之星」以215萬元位居第四，「潤泰敦峰」212.6萬元名列第五。
張旭嵐指出，今年前五名中，兩個豪宅屬於大安區，兩個信義區，以及一個松山區，大安和信義仍為北市兩大主力富豪區。而今年最引人注目的交易為信義區豪宅「陶朱隱園」首位自然人買家以11.1億元買下高樓層戶別，雖然尚未於官方實價登錄揭露，但換算單價突破300萬元，超過前央行總裁彭淮南設下的300萬元防線，推高台灣房價天花板，凸顯台灣富人財力不容小覷。
至於台北預售市場豪宅交易，目前揭露最高單價為原慶城福華大樓改建的「勤美璞真城仰」250.9萬元，合庫宿舍改建的「富邦藝庭」232萬元居次，西華飯店改建的「西華璞園」單坪224.7萬元，以及前身為蘇黎世產險大樓的「敦仰」220萬元，還有中正區的「柏金」219.6萬元。
第一建經研究中心副理張菱育分析，台北市開發飽和，松山區不少商辦大樓和飯店陸續進入都更，由於地點精華，基地面積大，加上品牌建商高規格設計，因此交易單價也都相當亮眼，今年預售市場前五名中就佔了三席，也讓台北豪宅市場各區出現洗牌。
更多FTNN新聞網報導
豪宅市場冷颼颼、這戶逆勢賺！天母「11年毛胚戶」竟漲3,042萬 開價打8折成交
信義代銷獲台灣代銷業大評鑑金獎 唯一連四年獲獎
2026台南商場、飯店接力開幕 專家看好正面帶動房市
其他人也在看
台南今年房市如何？泰嘉董座呂金發：成交量是太平間的量，冰涼
泰嘉開發董事長呂金發2日表示，金蛇年的台南房市，因政策打房，成交嚴重萎縮，價格即使有小幅調降，但，購屋者觀望氣息仍然濃厚，甚至期待未來跌價的預期心理因素，即使進入2026年的金馬年，在政策未鬆綁之前，台南房市與其它各地的房市一樣，難有萬馬奔騰之勢，而是呈現成交量持續萎縮，價格微跌的格局，建商心態仍然保守以對，能不推新案，就不推新案。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 15
預售案場搶屋、卡到單價16萬49坪大3房…他喊「好加在」被催進場：沒衝動很難買下去｜好宅報報
對許多竹科家庭來說，買房往往是被通勤、育兒與生活壓力逼出來的勇氣與抉擇。Ｗ先生原本和父母同住在新竹縣郊區透天厝，生活不缺空間，但總少了屬於小家庭的自由，7年前在竹東鎮房價尚未全面起漲前，他與太太靠著一股衝勁，用單價16萬元卡位49坪3房預售屋；如今入住3年多來，看著周邊房價翻倍，W先生直呼「 如果不是那股衝動！現在就真的買不起了。」房貸壓力也轉換成動力，讓夫妻倆工作更企圖心與目標。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 12
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 61
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 17 小時前 ・ 715
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 363
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 16
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 13 小時前 ・ 44
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 408
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 179
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 33
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 8
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 119
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 177
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 19 小時前 ・ 63
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 21
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 9