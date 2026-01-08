限速20測速器玩「超速梗」 民眾奔跑、揮拳都來試

台南市海安路地下停車場，限速20的大型測速器。（圖／東森新聞）





台南海安路停車場最近成了拍片熱點，一堆人跑去玩「超速梗」，有跑步的也有揮拳的。因為這裡有個限速20的大型測速器，主要為了保障行人安全，提醒駕駛開慢一點，超速並不會開罰，卻意外吸引一堆民眾在車道上奔跑拍影片，相當危險。停車場貼出告示，要民眾別再跟風了，以免影響行車安全。

一個接著一個，台南市海安路地下停車場，最近變成民眾玩超速梗的拍片熱點。民眾：「再來再來，再來再來，喔再一次再一次，X超猛XX。」

有跑步的還有揮拳的，最後奪冠的是揮拳飆破51公里，欸等一下，沒有人真的要比啦！這個測速器明明就是測超速的，比贏了沒有獎品，還會被警告，因為這裡是車道，在上面玩耍奔跑，真的超級危險。

民眾：「很好玩，我也想要，可是在安全上。」

民眾：「（你不會擔心嗎），喔會，會擔心啊，這邊好像是車道嘛。」

民眾：「對啊對啊，挺有意思的，你如果想玩的話，先看一下周圍有沒有車，就提前準備一下就好。

民眾：「有一個提醒在啦，限速20有一點太低，這裡隨時都有車要進出嘛，如果沒有速限的話，行人啊還有車子，其實都還滿危險的。」

這個限速20公里的測速裝置，就在海安路地下停車場的中間，因為停車場很大，車道又長，有些駕駛人不小心就會越開越快，停車場只好想出這個辦法。

停車場管理人員：「這裡是靠近婦幼車位啊，（會不會有人因此超速，然後被罰錢的），不會啦，因為我們沒有權限去罰他們錢。」

管理人員平常也會透過監視器監控，真有人違規就會下來勸導，意外變成民眾拍片遊戲場之後，已經掛上告示牌，提醒民眾在車道上奔跑危險，可能影響行車與自身安全，千萬不要再有樣學樣。

