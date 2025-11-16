限速50照樣飆！14輛改裝車在雲林台1線競速

民眾目擊多輛改裝車拆下車牌，在台一線雲林西螺交流道附近飆車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





超囂張集體飆車！民眾目擊多輛改裝車，竟然拆下車牌，在台一線雲林西螺交流道附近，競速狂飆，還沿路闖紅燈，把道路當成競技場。

引擎聲拉滿，這幾輛車看到紅燈連停都不停，還從一旁的機慢車道鑽出，揚長而去，16號凌晨三點左右，有民眾開車行經省道台一線，西螺交流道附近，在西螺鎮116之7號前，目擊多輛改裝車，拆下車牌集體闖紅燈狂飆。

從大貨車上的行車紀錄器看到一輛輛改裝車，油門猛催時，引擎發出爆震聲響，在限速50公里路段恣意競速，還隨意跨越雙白線，幾乎把馬路當成賽車場，行徑相當誇張，完全不在乎用路人的安全，而且凌晨，在路上發出十分擾人的噪音，也讓住戶不得安寧，民眾有人向警方報案，至少有14輛車在路上飆車，而警車尾隨在後，要追捕這些改裝競速的違規車輛。

廣告 廣告

西螺分局五組組長林文水：「危險駕車行為最重可罰9萬罰鍰外，倘若涉及刑責，將依公共危險罪送辦。」

根據道交條例，兩輛車以上競駛競技，將處以三萬元以上九萬元以下罰鍰，並當場吊銷駕照，車輛也會被吊扣牌照六個月，警方將針對這些違規車輛依法究責。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

醫起看／全台最胖縣市曝光！ 還有3地「變胖了」

放不放？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：別鬧了

鬧烏龍！張麗善粉專誤傳「上班上課」秒刪 縣府回應了

