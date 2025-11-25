限速50開到103km！桃園男「7天收2罰單」辯：同一行為不2罰 下場曝光

記者羅欣怡／桃園報導

林姓男子在桃園蘆竹區同一路段，在一周內被開兩次超速罰單。（示意圖／翻攝自pixabay）

林姓男子在短短一週內，兩度於桃園市蘆竹區中正北路同一路段「狂飆」，第二次更以時速103公里疾駛，超速高達53公里，遭重罰1萬2千元、吊扣牌照6個月並強制上課。林男提起行政訴訟，辯稱路段速限標示不清、警方執法不當，甚至主張兩次違規屬「同一行為」不得重罰。台北高等行政法院全面否定他的說法，判他敗訴並需負擔訴訟費用，全案仍可上訴。

判決書指出，林男去年12月29日上午行經蘆竹區中正北路，速限50公里的路段，他卻飆至103公里，遭測速照相取締。因這已是他7天內第二次在同地超速超過40公里，桃園市交通事件裁決處依法祭出最高裁罰，包含1萬2千元罰鍰、吊扣車牌6個月以及道安講習。

林男抗辯稱速限標誌不夠明確，測速警告牌亦為臨時懸掛，可能不符高度與距離規範，甚至抱怨警方「躲起來取締」，有圖利績效之嫌。他並表示兩次違規狀況相同，應該視為一個行為，不應連續受罰。

然而法官逐點駁斥。法院勘驗測量影片與員警證詞後確認，測速警告標誌設置於取締地點前約134公尺，完全符合規定的「提前100至300公尺告示」要求，標示清楚、執法程序正當無誤。

法官也指出，即便駕駛未看到速限標誌，《道路交通安全規則》第93條明訂一般市區道路不得超過時速50公里，這是基本行車常識，並不能作為超速的理由。

針對林男提出的「同一行為不二罰」主張，法院認為兩次違規相隔7天，時間與行為均無連續性，可獨立處罰並無不當。最終法院認定原處分合法，駁回林男訴求。

