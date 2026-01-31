限量小心機？ 愛馬仕遭爆肉搜客戶引爭議

頂級奢侈品牌愛馬仕。（圖／翻攝自Instagram＠hermes）





頂級奢侈品牌愛馬仕，以限量生產與嚴格購買的規則，形塑高度稀缺的品牌形象，法國時尚媒體調查發現，愛馬仕會私下調查客戶背景，來決定是否販售核心包款，引發剝削與歧視爭議。外界開始關注精品業，如何界定所謂的「合格客戶」。

奢華藍色皮革H金屬開釦，表明這顆包價值不斐，愛馬仕被稱為奢侈品頂端，當之無愧。

《CNBC》財富編輯法蘭克：「這讓人覺得，可以擁有愛馬仕，是相當特別的，他們擁有不同層級的產品，而這就是他們主宰奢侈品精妙之處的方式。」

愛馬仕秉持每年限量生產，更規定買家一年當中，只能買2個柏金包或凱莉包。

不過法國時尚媒體，深入調查後發現，愛馬仕竟私下對客戶進行身家調查。員工會搜尋客戶包括地址、社群帳號與穿著打扮，來分析是否具備社會地位與聲望，生活方式與品牌形象是否契合，一旦被認為不夠格，就可能無法購買品牌的核心包款。

這套被指涉及剝削與差別對待的銷售模式，在法律層面遭遇反彈。隨著媒體揭露「肉搜」細節，外界開始關注精品業，如何界定所謂的「合格客戶」，並引發熱烈討論。

