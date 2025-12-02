限量小確幸！新北免費申辦行動自然人憑證 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市民專屬小確幸，免費申辦行動自然人憑證！自12月2日起至12月31日止，凡年滿18歲且設籍新北市的市民，就有機會前往新北市戶政事務所參加「行動自然人憑證快閃活動」，每日戶所限量前10名民眾可免費申辦行動自然人憑證，並可獲得限量「鍵帽紓壓鑰匙圈」1個。



新北市政府表示，為提升新北市民之數位公民參與度，讓更多民眾實際體驗行動自然人憑證所帶來的便利與安全，市府已陸續將多項原須親臨櫃檯辦理之業務，改為可由手機完成，不僅節省時間與力氣，亦可有效降低往返各機關之行政成本，落實市府推動「讓網路代替馬路」之願景。



活動期間，民眾可至新北市任一戶政事務所參與「行動自然人憑證快閃活動」。經資格確認後，每日限量前10名民眾免費申辦行動自然人憑證。各戶所同仁同步指導民眾操作線上戶政服務，使用戶政司線上系統申請電子戶籍謄本。完成線上體驗者，可獲得限量「紓壓鍵帽鑰匙圈」1個，以鼓勵市民熟悉並善用政府數位服務。



民政局提醒，本次「行動自然人憑證快閃活動」活動將於114年12月2日開始，由新北市18間戶所同步參與，歡迎符合資格的市民踴躍前往體驗，享受更快速、更便利的行動化政府服務。