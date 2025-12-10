限量發放！跨年住台東送千枚TTPUSH金幣

2026年台東跨年晚會《東！帶我走｜東漂去旅行》將於12月31日在台東海濱公園國際地標登場，由張惠妹領軍，集結A-Lin、玖壹壹等10組藝人演出。台東縣政府同步推出「入住送金幣」活動，自114年12月30日起，入住TTPUSH特約旅宿並加入會員的旅客，每人可獲得1000枚TTPUSH金幣，相當於新台幣100元，縣府共投入2000萬枚金幣限量發放。

跨年住宿送金幣。 （圖／ 台東縣府 提供）

台東縣政府交觀處處長卜敏正表示，旅客獲得的金幣可折抵住宿費、旅宿內其他消費，或於台東超過600間TTPUSH特約店家使用，涵蓋餐飲、租車、伴手禮、選物店等多元場域，讓旅客在享受跨年活動同時，也能用金幣體驗更多在地魅力。金幣將依房型人數發放，雙人房最多2組、四人房最多4組，每支手機門號限領一次。

跨年住宿送金幣， 金幣可折抵住宿費、旅宿內其他消費，或於台東超過600間TTPUSH特約店家使用。 （圖／ 台東縣府 提供）

交通及觀光發展處補充說明，TTPUSH金幣回饋不僅能在台東縣內超過上千家合作店家使用，旅客亦可跨區至雲林及新北市等合作縣市進行消費。TTPUSH平台已串聯多地店家，金幣使用範圍更具彈性，讓旅客在旅遊結束後，依然能於其他縣市享受回饋優惠，提升使用便利性與金幣價值。

台東縣政府同步推出「入住送金幣」活動。 （圖／ 台東縣府 提供）

跨年晚會活動將於台東市國際地標自18時起演出至翌日凌晨，由張惠妹領軍，並號召10組出身台東或長年與台東關係深厚的音樂人同台演出，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等跨世代卡司，被粉絲形容為「含金量最高的跨年晚會」。

台東縣政府表示，希望透過「跨年×金幣×在地消費」的策略設計,讓旅客從抵達台東的第一刻就能感受到熱情與歡迎，用金幣換取美食、伴手禮與各種服務，深入體驗台東的生活節奏，並邀請旅客把握機會，用最划算的方式來台東迎接2026。

