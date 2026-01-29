限量紅包袋明在臺中願景館 感受運動城市澎湃能量

記者蕭宇廷／臺中報導

迎接春節，臺中願景館推出「領紅包、挺棒球」新春系列活動，明（30）日限量發放充滿設計感的臺中城市吉祥物紅包袋；場館更結合2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮，展出實境感十足的「運動成果區」。邀民眾到臺中願景館領取紅包袋祝福，也能近距離感受臺中作為運動城市的澎湃能量，體驗年節溫馨與國際賽事的熱鬧氛圍。

臺中市新聞局表示，配合市府115年迎新揮毫贈春聯活動，臺中願景館特別選定1月30日舉辦限量紅包袋發放活動，當天上午10時及下午1時30分、各發放150組臺中城市吉祥物「歐米馬」為主角的紅包袋；歐米馬也將到館內，與大小朋友熱情互動、合影留念，祝福每位造訪的民眾，在新的一年都能「馬年行大運」。

廣告 廣告

此外，為了迎接即將展開精采賽事的WBC，臺中願景館於館內特別打造極具視覺效果的「運動成果區」，以曾舉辦過2023年WBC賽事、象徵臺中棒球榮耀的「洲際棒球場」為主題背景，結合影像、文字編排與立體場景建構，營造出置身於沸騰的球場中央的臨場感，詮釋臺中「酷運動、酷城市」的城市魅力。

新聞局指出，這裡不僅是市民拍照留念的打卡點，更是認識臺中發展運動豐碩成果的起點；透過互動展示把體育精神轉化為市民生活的一部分，充分展現臺中身為國際賽事指標城市的實力。

臺中願景館位於臺灣大道市政大樓惠中樓1樓，長期扮演城市資訊展示與人文交流的重要資訊平台，以數位互動設備展現臺中人文歷史脈絡與各項市政願景。場館於週一至週五開放（週六、日及國定假日不開放），散客免預約即能入館參觀；團體參訪建議透過新聞局官網「臺中願景館專區」線上預約導覽服務，由專人介紹這座城市的發展故事與未來潜力。

臺中願景館誠摯邀請民眾到場領取歐米馬紅包袋祝福，並走進運動成果區感受棒球熱血氣氛，集結全城願力、為今年WBC前進東京比賽的選手應援，新的一年、一起帶著滿滿的活力與鬥志，揮出2026年最精采的滿貫全壘打！

限量紅包袋明將在臺中願景館發放，邀民眾與歐米馬一起馬力全開迎新春。（臺中市新聞局提供）