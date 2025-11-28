限量預購！侯布雄法式茶點沙龍歡慶耶誕 童趣蛋糕、法式烤雞誘客

以米其林級的精緻甜點聞名的甜點品牌，今年以「耶誕味覺禮讚」為題，推出2025節慶限定系列蛋糕與烤雞迎接耶誕節。（圖／侯布雄法式茶點沙龍 ）

每年接近年底，耶誕的歡樂氣息與香甜氛圍逐漸蔓延，以米其林級的精緻甜點聞名的「侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點」（LE SALON DE THE／LA BOUTIQUE de Joël Robuchon）」，今年耶誕節，以「耶誕味覺禮讚」為題，推出2025節慶限定系列，品牌以4款全新創作蛋糕與2款Panettone水果麵包，展現法式節慶的溫暖情調，將節慶的歡愉化作味蕾間的詩意樂章。

「香料紅酒慕斯」靈感來自冬季紅酒與香料的溫暖組合，帶著肉桂、丁香與紅酒果味的馥郁香氣，售價1580元。（圖／侯布雄法式茶點沙龍 ）

「焦糖椰子咖啡慕斯」純白鏡面閃耀光澤，咖啡的苦韻與椰子的柔甜相互襯托，呈現輕盈優雅的大人系風味，售價1480元。（圖／侯布雄法式茶點沙龍 ）

今年耶誕節，「侯布雄法式茶點沙龍」延續品牌一貫的法式優雅與甜點技藝，以童趣造型與多層次風味為靈感，將甜點化為節日的美好詮釋。4款全新創作主題蛋糕有2款長條蛋糕、2款整模蛋糕，其中最具儀式感的耶誕風味「香料紅酒慕斯」，靈感來自冬季紅酒與香料的溫暖組合，蛋糕帶著肉桂、丁香與紅酒果味的馥郁香氣；黑巧甘納許與燉煮蘋果讓甜度更沉穩，隱約帶出一點辛香，彷彿置身歐洲冬季市集。另一款長條蛋糕「焦糖椰子咖啡慕斯」，純白鏡面閃耀光澤，咖啡的苦韻與椰子的柔甜相互襯托，海鹽焦糖讓風味更立體，尾韻帶著輕柔的焦糖香與堅果氣息；質地細緻柔滑，是大人系的愉悅風味。

「紫蘇櫻桃慕斯」充滿童趣風，酒紅鏡面映出耶誕色彩，櫻桃果香與紫蘇慕斯酸甜交織，清新迷人，售價1480元。（圖／侯布雄法式茶點沙龍 ）

整模蛋糕「紫蘇櫻桃慕斯」充滿童趣風，耶誕老公公與白色奶霜花瓣形成溫暖又俏皮的視覺焦點，酒紅色光澤襯出節慶氛圍；入口時紫蘇獨特的清香率先在舌尖展開，櫻桃凍的酸甜隨後化開，焦糖核桃脆片帶來香脆驚喜，口感層次豐富。

「蜂蜜優格慕斯」耶誕樹造型洋溢童趣，蜂蜜與果香堆疊出香甜溫潤氣息，售價1580元。（圖／侯布雄法式茶點沙龍 ）

「蜂蜜優格慕斯」柔霧白巧噴砂呈現純淨外觀，耶誕樹造型慕斯與繽紛糖飾添上一抹童趣；內層以優格白巧慕斯融入蜂蜜慕斯，交織出輕柔甜香，鳳梨果肉則帶來清爽亮點；底層蜂蜜蛋糕與白巧堅果脆片堆疊出口感，風味溫潤而充滿歡樂感。

品牌今年推出兩款延續歐洲耶誕傳統的Panettone水果麵包風味，「傳統果乾」款以糖漬橘丁與葡萄乾展現經典果香；「熱帶水果」款則加入法式軟糖綻放明亮的熱帶酸甜果香，售價950元起。（圖／侯布雄法式茶點沙龍 ）

另外，延續歐洲耶誕傳統的Panettone水果麵包，今年再度登場。主廚嚴選義大利麵粉與百年天然酵母，經72小時長時間發酵，呈現鬆軟細膩的質地。主廚團隊今年推出兩款風味，「傳統果乾」款以糖漬橘丁與葡萄乾展現經典果香；「熱帶水果」款則加入法式軟糖綻放明亮的熱帶酸甜果香。自享或饋贈皆適合。

應景的「法式烤雞佐油封馬鈴薯」與「法式烤雞套餐組」，精選每隻重達2kg的桂丁雞，工序繁複，「法式烤雞套餐組」特惠價4260元。（圖／侯布雄法式茶點沙龍 ）

除了耶誕主題蛋糕，餐廳還推出應景的「法式烤雞佐油封馬鈴薯」與「法式烤雞套餐組」，精挑細選每隻重達2kg的桂丁雞，先醃製24小時後再藉由燒烤鎖住甜美肉汁，精心熬煮的肉汁與燒烤風味相得益彰，搭配清香的綜合烤蔬菜，完美呈現法式風味。「法式烤雞套餐組」則包含「法式烤雞佐油封馬鈴薯」、綜合臘腸組、南瓜湯、法式麵包1份。即日起至12月9日，凡預購2025年耶誕蛋糕系列並完成付款即享95折優惠；訂購2個（含）以上，更有9折好康，所有商品需7日前預訂，數量有限，售完為止。

