限量5000張！ 高雄元旦升旗送「彩繪馬一卡通」開搶時間曝

高雄元旦升旗發放5000張特製版「一卡通」，以「躍動高雄，智慧共榮」為主題設計。（議會提供）

迎接民國115年丙午馬年，高雄市議會今（8）日表示，將於元旦上午在文化中心圓形廣場舉行升旗典禮，今年最大亮點是限量發放5000張特製版「一卡通」，以「躍動高雄，智慧共榮」為主題設計，一匹色彩繽紛的彩繪馬伴隨象徵希望的小鳥，飛越高雄著名地標，象徵帶來智慧與多彩的未來。

高市議會議長康裕成與副議長曾俊傑誠摯邀請市民一同參與這場盛會。康裕成表示，高雄正加速成為智慧與永續之都，期待與市民共同見證城市轉型的關鍵時刻。值得一提的是，市議會自101年起已連續15年舉辦元旦升旗，成為高雄市民迎新年的重要儀式。

高雄元旦升旗活動當天精彩可期，上午7點由高雄女中樂儀隊打頭陣，備受喜愛的國軍娃娃將帶來活力演出，壓軸則是海軍陸戰隊樂儀隊的精彩操槍絕技，展現國軍英勇戰力。升旗典禮預計於7點55分正式舉行，隨後進行祈福儀式。（議會提供）

議會提醒，想搶到限量一卡通的民眾，號碼牌將於1月1日清晨6點起在文化中心卡啡那文化探索館開始發放，採先到先得、發完為止。升旗典禮結束後即可憑號碼牌兌換，兌換時間至上午10點截止。

