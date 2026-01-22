限量60萬份！500元運動幣下週開放登記 資格條件一次看

【緯來新聞網】為了推廣全民運動，運動部宣布將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象不再侷限於青少年，而是擴大至16歲以上全民，預計發放60萬份500元運動幣，符合條件資格的人，都可以至「動滋網」登記抽籤。

運動部宣布將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象擴大。（示意圖／翻攝自pexels）

運動部表示，青春動滋券自2023年推行以來，已累積超過193萬人領券，成功引導青年建立觀賽與運動習慣。為解決過去職業賽事過於集中都會區的限制，並擴大政策效益，正式轉型為「運動幣」，讓運動資源能更有效率地擴散至各年齡層。



凡是2010年1月1日以前出生的國民，都可以在2026年1月26日至2月8日期間至「動滋網」（500.gov.tw）登記。要注意前5天將依身分證字號末碼進行分流，1月26日為末碼0、1，1月27日為末碼2、3，1月28日為末碼4、5，

1月29日為末碼6、7，1月30日為末碼8、9，1月31日起全面開放，並在2月12日進行公開直播抽籤。



運動部提醒，運動幣除了500元可全額抵用「做運動」與「看比賽」外，新增「添裝備」類別（每人最高抵用 200元），還可以購買運動鞋服、器材，全面串連運動消費生態圈，強調運動幣不僅是補助，更是引導民眾參與運動的政策工具，未來將持續透過政策引導帶動運動產業發展，讓運動成為國人自然而然的生活習慣。

