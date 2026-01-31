限量60萬份500元運動幣 1/31全面開放抽籤登記

為了落實全民運動的政策目標，運動部將青春動滋券，轉型為運動幣，只要年滿16歲的國民，都有資格登記限量60萬份、每份500元的運動幣，26日開始先以身分證末數碼分流登記，31日開始全面開放登記。

運動部次長黃啟煌表示，「我們希望透過這一點點的鼓勵，能夠去引導我們的民眾多做健康的行為，因為健康行為的調整跟改變，才是促進長久健康的一個最重要的關鍵。」

運動幣除了可以做運動、看比賽，還新增添裝備的用途，最高可抵用200元，添購運動服和用品。民眾普遍認為運動幣是好的政策，還希望金額能夠再加碼。

廣告 廣告

台北市民林小姐表示，「被家人告知說有這個可以去申請，我會再去跟別人講，可以宣傳一下。」

桃園市民嚴先生則說，「是覺得沒有到很多，我說金額上，所以就覺得還好。」

桃園市民黃先生表示，「但是因為他是針對像國民運動中心，所以我是直接月費健身房，所以幫助就比較少。」

對於運彩協會呼籲，運動幣應該將運動彩券也納入使用範疇中，運動部強調，運動幣是為了鼓勵國民運動，引導民眾多做健康的行為，購買運動裝備，也能刺激內需，所以沒將運彩列入使用範疇中。