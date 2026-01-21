限量60萬份500元 運動幣下週開放登記！攻略一次看

凡年滿16歲以上、具有國內戶籍的國民皆可登記參加運動幣抽籤。（示意圖／翻攝自Pexels）





愛運動的民眾有福了！為落實全民運動政策，體育署自今年起將原本的「青春動滋券」全面轉型為「運動幣」，今年將發放60萬份，每份面額500元。凡年滿16歲以上、具有國內戶籍的國民皆可登記參加抽籤，登記期間自1月26日至2月8日止，爭取領取運動幣的機會，促進全民參與運動及健身活動。

運動幣政策將於今年第一季正式上路，抵用範圍除了延續原有的「做運動」及「看比賽」兩大類別外，為兼顧運動產業均衡發展，新增「添裝備」類別，每人最高可抵用200元。民眾可利用運動幣購買運動服裝、運動鞋、運動用品、運動器材或運動穿戴裝置等，提升運動便利性與參與度。而「做運動」及「看比賽」類別則可全額500元抵用，期望透過政策引導，進一步促進運動產業發展，打造人人可參與的優質運動環境，同時帶動產業新動能。

參加資格

運動幣開放給年滿16歲（民國99年1月1日前出生）、且在國內具有戶籍的國民。

登記及抽籤時間

運動幣登記方式採抽籤制度辦理，登記期間自1月26日至2月8日止，並依身分證末號分批登記，抽籤時間訂在2月12日以直播方式公開抽籤。

0、1號：1月26日

2、3號：1月27日

4、5號：1月28日

6、7號：1月29日

8、9號：1月30日

1月31日至2月8日：不限證號，全民皆可登記

公開抽籤結果

抽籤結果將於2月12日以直播方式公布，中籤者當日下午起將陸續收到簡訊通知，也可透過官網查詢中籤名單。

領取方式

中籤者至「動滋網」（500.gov.tw）取得運動幣電子錢包QR Code，使用次數不限，直至額度用罄為止。需特別注意的是，運動幣僅限中籤者本人使用，禁止轉讓或販售；若未在使用期限內使用完畢，將全數收回，無法延至隔年。

使用時間

運動幣使用期間自2026年3月1日（星期日）上午10時起至12月31日（星期四）晚上24時止。

