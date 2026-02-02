限量6880份秒殺在即 北港武德宮黑虎布偶悠遊卡2月3日開賣

▲迎接新春佳節，武德宮與悠遊卡公司合作，正式發表全新「運財黑虎布偶悠遊卡」，以可愛布偶造型融合電子票證功能，象徵守財、納福與平安。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港武德宮結合宗教信仰與文創設計，再度推出話題新品。迎接新春佳節，武德宮與悠遊卡公司合作，正式發表全新「運財黑虎布偶悠遊卡」，以可愛布偶造型融合電子票證功能，象徵守財、納福與平安，尚未上市已引發信眾與收藏族群高度關注。

▲「運財黑虎布偶悠遊卡」全台限量6,880份，將於2月3日上午11時起，於北港武德宮官網、紀念品部及全台7-11 ibon同步販售。（記者蘇峯毅攝）

長年致力於宮廟現代化的北港武德宮，近年陸續導入AI科技與智慧系統，被外界譽為「科技宮廟」代表。除了宗教服務創新外，武德宮在文創商品開發上亦屢創佳績，過去推出的多款財神主題悠遊卡，不僅銷售亮眼，更成為市場上炙手可熱的收藏品。

此次全新發行的「運財黑虎布偶悠遊卡」，以武德宮最新黑虎臉譜為核心設計，虎形神情威嚴卻不失親和力，搭配金元寶意象，寓意財富隨行。布偶本體採柔軟絨毛材質，外型療癒，兼顧實用與觀賞性，展現信仰文化創新轉化的成果。

▲悠遊卡公司董事長林志盈親率團隊南下北港，與武德宮林安樂主委共同主持過爐祈福儀式，祈求商品發行順利、廣納福氣。（記者蘇峯毅攝）

2月2日下午，悠遊卡公司董事長林志盈親率團隊南下北港，與武德宮林安樂主委共同主持過爐祈福儀式，祈求商品發行順利、廣納福氣。林安樂指出，黑虎聯名商品長期深受信眾喜愛，此次以布偶形式呈現，期望吸引更多年輕世代認識財神信仰，讓宗教文化自然融入生活日常。

「運財黑虎布偶悠遊卡」全台限量6,880份，將於2月3日上午11時起，於北港武德宮官網、紀念品部及全台7-11 ibon同步販售，數量有限，民眾可把握新春時機，將財運與祝福隨身帶著走。