限韓令實施9年傳解禁 南韓4大經紀公司接獲「中國洽詢演唱會」

中國國家主席習近平（右）、南韓總統李在明，與JYP創辦人朴軫永在韓中領袖峰會晚宴上短暫交談。翻攝IG@asiansoul_jyp



中國2016年實施「限韓令」，至今已超過9年。韓聯社昨（12/15）日報導，南韓四大娛樂經紀公司，包括HYBE、SM娛樂、JYP娛樂、YG娛樂在內，近期相繼接獲有關明年1月在中國舉辦K-POP演唱會的徵詢，引發外界關注。

報導引述南韓消息人士指出，上述四大經紀公司均收到與明年1月中國K-POP演唱會相關的詢問。其中，JYP娛樂對外表示，相關內容僅止於「日程方面的詢問」，並非正式邀約；HYBE、SM娛樂與YG娛樂也接獲類似徵詢，但同樣未敲定具體演出或合作細節。

廣告 廣告

中國自2016年因南韓允許美國部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德反飛彈系統），隨即對南韓祭出一連串非正式抵制措施，涵蓋電影、戲劇、綜藝節目及K-POP演唱會等文化娛樂領域，「限韓令」成為韓中關係緊張的重要象徵之一。此後，南韓歌手在中國舉辦的大型K-POP現場演唱會幾乎全面消失。

報導指出，若明年1月K-POP演唱會真能在中國登場，將是時隔9年後的重大突破。不過，對於相關傳聞，南韓政府相關人士強調，目前「尚未有任何確定事項」，無論是演唱會舉辦與否、參與藝人名單，或是否與官方行程掛鉤，都仍停留在討論或徵詢階段。

另有韓媒指出，南韓總統李在明日前於亞太經合會（APEC）期間與中國國家主席習近平會面，雙方談及文化交流的重要性，使相關消息引發更多聯想。部分娛樂產業人士也指出，若要在明年1月於海外舉辦大型K-POP演唱會，須考量舞台設備運送、場館安排，以及藝人密集行程等現實問題，加上各公司尚未收到正式邀請，實際成行仍有變數。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜