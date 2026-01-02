限韓令解禁有望？南韓李在明訪中將見習近平 10項民生經貿MOU齊發

南韓總統李在明5日下午將與中國國家主席習近平舉行的首腦會談。（翻攝自新華社）

南韓國家安保室長魏聖洛今（2日）正式宣布，總統李在明將於4日起對中國展開為期4天的國賓訪問。此行的核心亮點為5日下午與中國國家主席習近平舉行的首腦會談，雙方預計以「解決民生與和平問題」為核心主軸，就韓半島和平、無核化議題以及兩國間的戰略溝通進行深入探討。

《韓聯社》報導，魏聖洛強調，民生與和平環環相扣，韓方期盼透過全面修復韓中關係，為韓半島問題尋求突破口，並呼籲中方在維護東北亞穩定上發揮更具建設性的作用。

在實務合作層面上，南韓總統李在明此行預計簽署約10項涵蓋經濟、產業、氣候與交通等領域的合作備忘錄（MOU）。針對延宕多時的「限韓令」與黃海構造物爭議，韓方雖然與中方官方立場有所出入，但仍計畫透過強化文化交流共識與持續的事務級協商，力求在這些敏感議題上取得進展，不過對於重啟KPOP歌手在中國演唱會，韓方持較為保留的審慎態度。

此外，針對中方日前重申的「一個中國」原則，韓方表示將秉持尊重及一貫的立場來應對台灣議題，並確認本次會談暫無計畫發表共同聲明。

除了北京的政治外交行程，李在明亦規劃了豐富的經貿與歷史紀念行程。除了與中國國務院總理李強及人大委員長趙樂際會面外，還將參加韓中商務論壇與新創峰會，藉此深化兩國經貿往來。

行程最後，李在明將轉往上海訪問大韓民國臨時政府舊址，在金九先生誕生150週年之際，緬懷抗日獨立運動精神，並重溫韓中共同恢復主權的歷史經驗。魏聖洛指出，這是兩國今年首場國賓級元首外交，不僅象徵雙方高層互訪的常態化，更將成為開啟韓中關係新篇章的重要契機。

