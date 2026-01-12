限韓令解除跡象？中國版《我的大叔》開播 趙又廷、張子楓主演

中國電視劇《秋雪漫過的冬天》翻拍韓劇《我的大叔》，由趙又廷與張子楓主演。翻攝優酷平台



據南韓媒體今天（1/12）報導，曾紅遍海內外的韓劇《我的大叔》，其中國翻拍版已經上線，劇名為《秋雪漫過的冬天》，由台灣男演員趙又廷與中國女演員張子楓主演，由於這是中國2016年實施「限韓令」之後，首度翻拍韓劇的中國電視劇，有評論認為，這可能是限韓令解除的跡象。

據韓媒《中央日報》報導，2018年在南韓有線電視台tvN播出的韓劇《我的大叔》，由李善均與IU（李知恩）主演，在國內外廣受歡迎，如今中國將其翻拍，並於本月10日，在中國的影音串流平台（OTT）「優酷」上線。

中國版劇名為《秋雪漫過的冬天》，共有28集，開播首日對優酷VIP會員，一次公開3集，並在11日與12日各更新一集。

報導指出，這齣中國電視劇之所以受到關注，在於其象徵意義，2016年南韓部署美製薩德反飛彈系統（THAAD，又稱終端高空防衛系統）之後，中國限制南韓影視內容與K-pop演出活動，韓劇的中國市場幾乎完全被阻斷。

《秋雪漫過的冬天》是中國實施「限韓令」之後，首部翻拍韓劇的中國電視劇，有評論認為，這可能是限韓令解除的跡象，也有分析指出，南韓總統李在明本月5日與中國國家主席習近平，舉行雙邊峰會，這齣劇的播出，可能是對於韓中峰會的一種「回應」。

韓劇《我的大叔》受到廣大歡迎，圖為其劇照。劇照

值得注意的是，《秋雪漫過的冬天》保持韓劇原作的故事，並融合了中國社會脈絡，由台灣男演員趙又廷與中國女演員張子楓主演，男主角是否能細膩詮釋40多歲中年男性的婚姻危機與職場壓力，女主角是否能表現出家境貧困下替父親償還債務，並照顧老邁祖母的艱困人生，粉絲們相當期待。

這齣中國電視劇播出數小時內，就在中國社群平台引發話題，在中國影視評分平台「豆瓣」，有超過2萬名網友評分，分數維持8.5左右，留言區好評不斷：「真實反映年輕人的職場與生活困境」、「情感真摯，很有共鳴。」

