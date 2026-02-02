限韓令鬆綁？韓國JYP與中國騰訊音樂設合資公司

（中央社台北2日電）韓國大型經紀公司JYP娛樂旗下中國子公司「北京杰偉品文化交流有限公司」將與中國騰訊音樂娛樂集團（TME）、韓國CJ ENM合作，成立合資公司ONECEAD。

綜合韓聯社中文網、香港經濟日報報導，JYP今天表示，新公司將由杰偉品與騰訊音樂共同成立的NCC娛樂以及CJ ENM共同出資設立。

2016年中國因韓國部署美國薩德反導彈系統而對韓國文化產業實施「限韓令」，大幅限制韓國藝人赴中國演出、禁播韓劇、叫停綜藝節目合作，並限制韓國文化公司赴中投資。

韓國總統李在明1月訪中期間，中國國家主席習近平以「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」回應限韓令鬆綁問題，被視為積極訊號。

另據新加坡聯合早報，韓國男團防彈少年團（BTS）近期預告將在全球30多個城市舉行大規模巡演，唯獨排除中國大陸。

有專家指中韓關係正逐步改善，但對短期內全面解除「限韓令」的可能性持謹慎態度。

聯合早報引述澳洲麥考瑞大學媒體學者凱斯（Sarah Keith）的分析說，中國有可能會逐步放寬「限韓令」這項非正式限制，但過程會非常緩慢，韓國藝人要恢復以往在中國活動的程度，可能約需5年時間。（編輯：周慧盈/廖文綺）1150202