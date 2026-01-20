限韓令鬆綁？JYP女團闖中超拚 尬唱〈大東北是我的家鄉〉還被cue轉手絹

NMIXX轉手絹唱著〈大東北是我的家鄉〉，畫面引發網友討論。翻攝微博

JYP娛樂旗下女團NMIXX近日到bilibili中國音樂節目《一打歌兒》宣傳，沒想到6名成員，不僅入境隨俗學轉大紅手帕，還被要求唱了一段〈大東北是我的家鄉〉。只見6名成員硬著頭皮尬唱，讓網友傻眼直呼：「好荒謬的橋段！」還有人說：「看得出JYP很用力地闖中啊！」

2022年出道的NMIXX，去年積極訪台會粉絲，隨著中國限韓令似乎有望看見鬆綁曙光，上週到中國節目《一打歌兒》宣傳，除了唱了〈Blue Valentine〉、〈SPINNIN′ ON IT〉等新歌，還唱了〈大東北是我的家鄉〉。

NMIXX學習轉手帕，大嘆好難。翻攝微博

NMIXX上中國網路節目打歌。翻攝微博

節目原用NMIXX的聲音，透過AI合成唱了〈大東北是我的家鄉〉，沒想到隨後被cue原聲重唱，只是NMIXX全員沒有一位中國成員，歌詞卻唱著「大東北是我的家鄉，嗩吶吹出了美美的模樣」，而且唱完歌還被要求現學現賣地轉手絹，讓成員們硬著頭皮地上陣。

NMIXX尬唱東北歌！網路掀正反評價

樂得中國網友直呼：「女團唱東北歌太會玩！」、「手絹配歌毫無違和感。」還有人說：「要闖中國市場的韓團，就要向NMIXX學習。」也引來粉絲心疼表示，「這橋段太不尊重人。」在網路引發熱烈討論。



