限24小時內道歉！黃國昌竟嗆告賴清德 總統府籲：先回立院做正事

總統賴清德在昨（28）日接受專訪時指出，民眾黨讚賞俄羅斯總統普丁並非獨裁者，還擁抱中國國家主席習近平，民眾黨主席黃國昌相當不滿，今（29）日召開記者會要求24小時內道歉，否則將提起民事訴訟。對此，總統府發言人郭雅慧語重心長喊話，希望國民黨、民眾黨能回歸正軌，回到立法院先做正事。





黃國昌聲稱，賴總統的發言應本於事實是最基本的要求，但他竟甘於淪為「國家詐騙隊隊長」，民眾黨不會逆來順受；賴清德帶著特定媒體，進入本該嚴肅的兵工廠遂行大內宣，「墮落至此何其悲哀」。

快新聞／24小時內道歉！黃國昌竟嗆告賴清德 總統府籲：先回立院做正事

民眾黨主席黃國昌（中）今日偕同嘉義市長參選人張啓楷（左）與宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）共同召開記者會。（圖／民眾黨提供）

經仔細核對賴總統專訪節目播出的逐字稿，黃國昌質疑，「民眾黨何時擁抱過習近平？何時讚賞過普丁不是獨裁者？」因此，他嚴正要求賴總統24小時內公開道歉，否則將正式對總統提出民事訴訟求償。

黃國昌呼籲賴總統，不要以為能安全躲在憲法第52條（總統免於刑事追訴）保護傘下，民眾黨透過提出民事訴訟，要嚴正捍衛並打擊惡意謠言。

總統府今日下午召開「115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋」公布記者會，包含總統府秘書長潘孟安、郭雅慧等人出席，郭雅慧並於會後接受媒體聯訪。

針對黃國昌限賴總統24小時內道歉一事，郭雅慧回應，台灣今日面臨的是中國正在台海周邊進行針對性軍演，此時此刻面對外部威脅，最需要的是內部團結，希望不論國民黨、民眾黨大家都回歸「做正事」與正軌。

她強調，無論是剛剛所提及的政治議題或攻擊，都希望能回到立院先做正事，今天已經是12月29日，再過2天即將迎接新的一年，但是中央政府總預算還躺在立法院當中，這一躺就是4個多月，至今已經要跨年還沒完成審查；另，攸關站在第一線國軍弟兄姊妹安危的國防特別條例，也希望能夠在立法院獲得不分朝野的支持。

最後，郭雅慧說，這些都很重要，它攸關國家發展與財政穩健，也攸關國防第一線官兵弟兄的安全問題，因此希望在野兩黨回歸「做正事」。





