陝臺農業交流座談會在西安成功舉辦 共謀兩岸農業融合發展

▲陝西與臺灣農業交流座談會在西安舉辦，共謀兩岸農業融合發展。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】第六屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會在西安舉行，其中分項活動「陝臺農業交流座談會」邀請陝臺兩地現代農業企業代表齊聚聚一堂，交流農業技術，共繪合作願景。

臺灣鄉村旅遊協進會理事長林劭潔、陝西農業發展集團副總經理李曉鋒、臺北市圓山商圈發展促進會理事長呂映慈等來自不同地區和領域的代表，圍繞鄉村旅遊開發、農產品產銷對接、農旅融合等議題進行了研討。陝西省相關單位也就陝臺貿易政策、農產品檢疫流程以及陝西農業發展現狀進行了詳細介紹。

▲臺農在陝西農創園發展良好，雖然辛苦但有良好收穫！

同時，在陝西楊淩舉辦的第32屆中國楊淩農業高新科技成果博覽會期間，也舉辦了「陝臺農業合作懇談會」，由陝西省臺辦副主任王政君主持，他指出，楊淩作為大陸農業科技的重要視窗，充分發揮自身農業特色優勢，持續深化與臺灣農業界的交流與合作，穩步推進海峽兩岸（陝西·楊淩）農業合作試驗區建設。

陝西楊淩與臺灣地區合作交流基礎良好，近年來楊淩突出農業特色，不斷加強與臺灣農業企業、協會交流合作，先後成功舉辦了海峽兩岸農業高新技術產業化研討會、海峽兩岸農業科技合作交流懇談會等合作交流活動。本屆陝臺農業合作懇談會以「強化農業合作，共促綠色發展」為主題，旨在搭建更有效的交流合作平臺，會商陝臺交流合作新願景。

▲陝西與臺灣各界在農業合作交流基礎良好，前景可期。

楊淩通過連續舉辦系列研討會、專題合作展以及兩屆「陝臺農業合作懇談會」，陝臺農業合作不斷鞏固；立足區校融合，支持駐區高校與臺灣地區開展合作辦學、科技創新和文化交流，鼓勵拓展民間團體交流交往，連續舉辦了5屆海峽兩岸水土保持青年學者論壇、13屆華夏農耕文化淵源體驗營。持續優化營商環境，出臺一系列利好經貿政策，與臺胞臺企分享發展機遇，支援臺灣青年到楊淩創業就業，為推動陝臺經貿交流提供更好的發展空間。

省臺辦副主任王政君希望與會嘉賓以此次參訪交流為契機，深入瞭解陝西農業「生態優先、特色鮮明、鏈條完整」的發展格局，精准對接合作契合點。省臺辦將堅持「平等對待、保障權益、優化服務」的原則，全力為臺商臺企提供優質高效的服務保障，積極推動臺資企業深度融入本地產業鏈、供應鏈，實現互利共贏、共同發展。（照片記者蔡叔涓翻攝）