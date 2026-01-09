陝西兩岸青年冬季研習營在銅川照金滑雪場舉行 台灣大學生歡喜冰雪初體驗！

▲陝西省台辦副主任王政君應邀出席並與青年們互動。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】陝西省2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營系列活動之一，「西安藝術之匙 歷史之門」兩岸青年冬季研習營活動，日前在陝西省銅川市的照金滑雪場舉行啟動儀式，來自台灣多所大學的台青70多名青年師生參加，這研習營也是2026年第一個到陝西交流參訪的台灣青年團體。

「美院聚兩岸，藝起迎新春，我們在陝西銅川照金滑雪場祝大家新年快樂，龍馬精神！」 在白茫茫的冰天雪地中，100多位參加冬季研習營的兩岸青年還是滿懷熱情的互相祝福 。

▲兩岸青年在滑雪場組織拔河比賽。

在活動現場，陝西冬季寒冷的北風吹佛下，很少看到雪的台青們興奮的體驗難得的雪地雪景，歡快的領略北國冰雪的熱情；皚皚的雪場映襯著青年大學生們歡樂激情的身影。然後兩岸青年們一起參加雪地拔河比賽、戲雪遊戲、體驗滑雪運動。

活動期間，兩岸青年先後參訪了秦始皇帝陵博物院、西安碑林博物館、西安博物院、西安城牆等歷史古跡，充分感受了陝西悠久燦爛的歷史文化；在唐大明宮觀看了仿唐樂舞、體驗了非遺美食，被盛世長安的壯闊所震撼；並利用參訪間隙舉辦了迎新年書法創作交流活動。

▲很少有機會看到雪的台青去到陝西銅川照金滑雪場，覺得特別漂亮又好玩！

台灣學員們紛紛表示，陝西厚重的歷史文化和精心安排的活動線路讓大家不虛此行！他們將深入的瞭解山西這裡保留的歷史文化，體驗當地民俗風情，雪地風光和瞭解陝西現在的發展現況，同時把在陝西的所見所聞帶回去，分享給身邊的同學和朋友，讓更多的台灣青年更加真實地瞭解大陸和陝西。在後面的行程中，營員們還將參訪秦嶺四寶科學公園和永興坊、回民街等文化街區，觀看歷史情景劇《駝鈴傳奇》，全方位感受歷史與現代完美融合的陝西新形象。

這次舉行「西安藝術之匙 歷史之門」兩岸青年冬季研習營活動的銅川市，市陝西著名的滑雪勝地，已有照金國際滑雪場、玉華宮滑雪場、溪山勝境景區冰瀑群、薛家寨冰雪長廊四大冰雪體驗地聞名。當地以冰雪勝景結合文旅活動吸引許多遊客，例如在2025年12月30日成功舉辦新年戲曲晚會，在2026年1月3日起舉辦秦腔傳統劇碼展演，成為陝西冬日旅遊的亮點。（照片記者蔡叔涓翻攝）