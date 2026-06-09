陝西橋塌致62死亡失蹤 調查指工程、檢測、驗收全造假

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2024年7月19日，中國陝西省境內的丹寧高速公路橋梁在暴雨後崩塌。翻攝央視



中國陝西省兩年前發生高速公路橋梁坍塌事故，造成62人死亡或失蹤。官方最新通報稱，這座路橋啟用不到6年即坍塌，從工程、驗收、檢測都存在多處造假。

2024年7月19日，中國陝西省商洛市柞水縣境內的「丹寧高速公路」水陽段公路橋梁，在突發暴雨山洪後垮塌，造成25輛車墜河，62人死亡或失蹤，直接經濟損失達1.58億元人民幣（約7.3億元台幣）。

中國國務院安委會辦公室本週一（6/8）通報安全生產領域部分弄虛作假典型案例，其中提到本案，表示橋梁工程背後存在嚴重的監理與檢測舞弊，施工單位不按圖紙施工，協力廠商驗收也造假。

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調查評估發現，監理單位北京華宏工程諮詢有限公司違規同意施工單位不按圖紙施工、不如實記錄監理日誌；實際情況與設計不符，卻按原施工圖進行驗收，並在竣工前複測檢驗時違規簽字同意。

此外，第三方試驗檢測單位、原陝西交建公路工程試驗檢測有限公司項目專案負責人發現，事發橋梁實際樁長與設計不符，擅自修改樁長和原始超聲波圖形，但發現後也未糾正並出具檢測報告。

災害發生後，涉事項目旁站監理、涉事第三方試驗檢測服務項目負責人涉嫌刑事犯罪，被司法機關采取强制措施；陝西省交通運輸廳對北京華宏工程諮詢有限公司、陝西交控工程技術有限公司（原陝西交建公路工程試驗檢測有限公司）以及相關責任人進行了行政處罰。

中國國務院安委辦公室表示，近年來，在多起事故災害調查中發現，一些單位在勘察、設計、施工、監理、評價、檢測、檢驗等多個環節存在弄虛作假問題，成爲有關事故災害發生的重要誘因，暴露出這些單位安全生產底線意識淡薄、責任落實虛化，性質嚴重、影響惡劣。

●中鐵工程「尖扎黃河特大橋」也因造假垮塌

與此事同步公開的典型案例，還有2025年8月22日，中鐵大橋局第七工程有限公司承建的川青鐵路「尖扎黃河特大橋」施工項目發生重大垮塌，造成16人死亡或失蹤。川青鐵路是指中國四川至青海的鐵路，為西安至成都鐵路（西成鐵路）的其中一段，事發地點位在青海境內。

2025年8月22日，中國川青鐵路尖扎黃河特大橋工程發生鋼索斷裂事故，大橋中段約數十公尺長的結構脫落掉入黃河。新華社

調查發現，西成鐵路負責單位違規採購品質不合格的螺栓，涉及的21份勞務分包合約中有18份存在違法分包情形，並專門製作了一套「合規」的假合約及佐證資料，用於應付檢查。

調查還指出，大橋局七公司及施工項目部在驗收時只是「走過場」做做樣子，部分重要指標沒有核查就在相關表格上簽字確認。

事故發生後，大橋局七公司總工程師和施工項目部經理、副總工程師、物機部部長等人涉嫌重大責任事故罪，被移送司法機關處理；青海省應急管理部門對大橋局七公司進行了行政處罰。

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