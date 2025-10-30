陝西舉辦第六屆海峽兩岸經貿科技合作大會西安開幕

▲第六屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會在西安開幕。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】第六屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會10月27日在西安開幕，大會以「加快開放平臺建設，促進陝台融合發展」為主題，將為陝、台兩地深化經貿科技合作帶來新機遇、注入新動能；大陸海峽兩岸關係協會副會長仇開明，臺灣商總會理事長許舒博、馬英九基金會執行長蕭旭岑出席，臺企業聯會長李政宏在開幕式上致辭。

▲第六屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會西安開幕現場。

陝西省省長趙剛在致辭中表示，和平發展、交流合作是兩岸同胞的共同心聲和期盼！陝西與台灣兩地雖然相隔千里，但互補優勢明顯、合作基礎深厚，雙方在半導體、現代農業、裝備製造等領域合作日益深化，結出累累碩果。當前，陝西正大力發展縣域經濟、民營經濟、開放型經濟和數字經濟，歡迎臺灣同胞到陝西學習、創業、發展，攜手共創更好的發展。

廣告 廣告

蕭旭岑說，兩岸青年是中華民族的根基，青年之間的交流互動是兩岸關係發展的堅實基礎。馬英九基金會持續推動兩岸青年交流，使臺灣青年深刻感受到中華文化的博大精深。

▲第六屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會西安開幕現場。

許舒博表示，陝台在經貿、旅遊、文化、科技等產業保持著長期而廣泛的合作，逐漸在農業、旅遊、新能源、跨境電商，及貿易物流等領域形成特色交流。商總願意繼續扮演兩岸企業對接的平臺與橋樑，推動臺灣與陝西產業交流合作。

李政宏說，台商台企是大陸經濟騰飛的見證者，更是兩岸經濟高度融合發展的踐行者與受益者，陝台兩地的經貿合作與密切交流，就是體現兩岸融合發展的縮影。

今年海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會聚焦陝西省重點產業鏈，舉辦開幕式暨陝台經貿合作推介會、兩岸半導體產業科技創新研討會、汽車產業生態大會、臺灣青年創新創業交流會等11場活動。（照片記者蔡叔涓翻攝）