「院前救護再升級」新竹縣消防局與東元醫院共同推動EMS新世代訓練

【警政時報 張家燁／新竹報導】為全面提升竹竹苗地區緊急醫療救護（EMS）量能，讓第一線救護體系與國際最新急救標準接軌，新竹縣政府消防局於115年1月10日（星期六）攜手東元綜合醫院辦理「大師講堂－新竹EMS大補帖」新知分享活動，邀集來自新竹縣、新竹市及苗栗縣的消防、警消與義消救護人員共同參與，打造跨縣市、跨體系的專業交流平台。

新竹縣政府消防局長陳中振（左）代表致贈感謝狀予雲林臺大分院副院長江文莒醫師（右），感謝其蒞臨主講「大師講堂－新竹EMS大補帖」，分享 2025 年最新版 ACLS 急救新知，協助提升竹竹苗地區院前救護專業量能。（圖/記者張家燁翻攝）

新竹縣政府消防局表示，此次活動為消防局與東元綜合醫院深化院前救護與臨床醫療合作的重要里程碑，透過臨床醫療與院前救護的緊密銜接，推動最新國際急救指引、實證醫學與科技工具導入第一線救護現場，讓病人在關鍵的黃金救援時間內，即可獲得與世界同步的急救品質。

雲林臺大分院副院長江文莒醫師於東元綜合醫院主講「ACLS 急救新知與更新」，現場來自新竹縣、市及苗栗縣的消防、警消與義消救護人員踴躍參與，展現第一線救護人員精進專業的高度熱忱。（圖/記者張家燁翻攝）

本次課程特別邀請雲林臺大分院副院長、國內 ACLS 與 EMS 領域權威江文莒醫師擔任主講，深入解析 2025 年最新版 ACLS 指引及國際大型研究成果，並轉化為最符合臺灣 EMS 實務需求的操作邏輯與流程設計，協助竹竹苗地區救護人員同步升級臨床思維與實戰能力。

新竹縣政府消防局與東元綜合醫院共同舉辦「新竹EMS大補帖」新知分享活動，跨縣市救護人員齊聚一堂合影留念，象徵竹竹苗地區 EMS 朝向「一體化、同標準、同品質」目標邁進。（圖/記者張家燁翻攝）

「新竹EMS大補帖」以半日密集課程形式進行，聚焦「2025 ACLS 更新對我國 EMS 的關鍵影響」、「2025 年 EMS 國際研究新知」及「EMT AI 文書應用」三大主軸。新竹縣政府消防局長陳中振表示，透過同步導入新指引、實證醫學與 AI 科技工具，竹竹苗地區 EMS 正朝向「一體化、同標準、同品質」邁進，確保民眾無論身處何地，都能享有與國際接軌的高品質緊急救護服務。

