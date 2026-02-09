院區充滿笑聲與溫暖—養樂居「員工家庭日」 小小訪客感受滿滿關懷與驚喜

埔榮「員工家庭日」小小訪客感受滿滿關懷與驚喜。(院方提供)

▲埔榮「員工家庭日」小小訪客感受滿滿關懷與驚喜。(院方提供)

臺中榮民總醫院埔里分院附設護理之家日前舉辦「員工家庭日」活動，以促進員工親子互動、增進家庭成員對長照機構工作的了解，八位小小訪客首次踏入院區，展開了一段充滿驚喜、笑容與溫暖的探索旅程。

活動一開始，小朋友們跟著家長參觀院區環境，從門診、護理部到養樂居，沿途不時傳來孩子的驚嘆聲，當隊伍來到院長室時，院長特別放下繁忙工作，以親切的笑容迎接這群小小訪客。院長親民、溫和的形象讓孩子們毫不拘束，其中一位小朋友還主動將自己的零食分享給院長，讓現場氣氛瞬間變得更溫馨愉快。

廣告 廣告

緊接著在護理部主任的貼心安排下贈送小朋友點心，小朋友們好奇探索爸爸媽媽的工作環境，更分享與父母在家中相處的點點滴滴，一句句童言童語，讓員工們心中充滿成就與感動。下午時光則由養樂居的明星—陪伴犬「養樂多」接力登場，這隻金毛帥氣又溫柔的陪伴犬成為孩子們的焦點，陪著大家度過最療癒的親子時光；孩子們摸著牠、餵牠零食、跟牠合照，笑聲在長照大樓迴盪不止。

此次家庭日活動不僅讓同仁在忙碌的醫療照護工作中獲得喘息，更讓孩子親身體驗醫療院區的溫暖、人情與團隊合作精神。養樂居表示，未來將持續規劃更多員工關懷與家庭支持活動，打造更幸福、更友善的醫療工作環境。