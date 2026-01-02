院士喊話新院長：終結中研院

中研院院士陳培哲表示，希望陳建仁（見圖）能以末代院長身分，終結中研院的存在。（本報資料照片）

賴清德總統昨公告，前副總統陳建仁獲選為第13任中研院院長。台大醫學院教授、中研院院士陳培哲表示，他呼應民進黨新潮流系大老林濁水的說法，也向陳建仁喊話，希望能了解中研院對當今台灣社會的存在意義為何，最好的做法就是能以末代院長的身分，終結中研院的存在，解放台灣的學術機制。

中研院表示，新任院長陳建仁現為院內基因體研究中心特聘研究員，研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠，B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。

陳培哲認為，包含陳建仁、中研院院士朱敬一、中研院副院長周美吟在內，這回參與院長遴選最受關注的3名候選人，政治立場都十分明顯，都不適合擔任中研院院長，主要是中研院作為具有獨立性的學術機構，尤其院長的職責在於監督政府，這也是身為學者的基本責任，但這3個人都無法勝任。

陳培哲強調，另一個重要問題，還是在於中研院這單位要如何處理。他特別提到，林濁水曾向陳建仁喊話，盼能以末代院長之姿，完成終結中研院，使台灣學術機制脫離前現代。對此，他完全認同林濁水的看法，「中研院要如何存在台灣的社會裡面、如何改變」，是需要面對的問題。

不過，陳培哲也笑說，「川習會」即將登場，這攸關台灣未來發展，相較之下中研院院長是誰根本是小事，「實在是沒有什麼需要討論」。