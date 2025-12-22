院士葉均蔚南一中開講 帶領學子看見改變材料史的科學力量

中央研究院院士葉均蔚於台南一中「十年卓越．翁啟惠科學教育講座」主講「改變材料史的成分大發現」，分享高熵合金的關鍵研究歷程。(圖／南一中提供）

記者林怡孜／台南報導

為深化高中生科學素養、引領青年學子親近尖端研究，台南一中持續推動「十年卓越．翁啟惠科學教育講座」。日前邀請年度科學影響力排名全台第一的中央研究院院士葉均蔚到校演講，以「改變材料史的成分大發現」為題，分享其開創「高熵合金」的重要研究歷程，吸引校內外近三百人聆聽。

葉均蔚深入淺出說明高熵合金的核心概念。他指出，傳統材料設計多以單一主要元素為核心，搭配少量其他元素，而高熵合金則顛覆既有思維，讓五種以上主要元素以接近比例共存，藉由高熵效應提升材料的穩定性與性能，使材料同時具備高強度、耐高溫與抗腐蝕等特性，為材料科學開啟全新研究方向。葉均蔚也分享創新背後的挑戰與孤獨。他回憶，早年提出多元素高比例合金構想時，曾遭遇質疑與否定，但仍選擇長期累積實驗與理論基礎，最終以嚴謹數據證明其可行性，成功建立高熵合金理論架構，並獲得國際高度肯定。《Nature》更曾專題報導，確認台灣為高熵合金的發源地。

廣告 廣告

葉均蔚(左)於「十年卓越．翁啟惠科學教育講座名人牆」簽名留念，台南一中校長廖財固陪同見證重要時刻。(圖／南一中提供）

葉均蔚以自身研究與成長經驗勉勵學生，真正的科學創新往往來自逆向思考與長期投入，過程中難免遭遇挫折與不被理解，但唯有堅持信念、踏實前行，才能在未知中開創新局。他期勉學子勇於提問、敢於嘗試，培養面對未來世界的科學素養與思辨能力。

「十年卓越．翁啟惠科學教育講座」源自翁啟惠院士回饋教育的初衷，邀請國內外頂尖科學家走進高中校園，以講座形式讓學生近距離接觸前沿研究，理解科學如何影響社會與世界。