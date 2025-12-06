院子被丟「會呼吸的破地毯」！她見真面目急求救 專家鬆口氣：差點沒命

古德曼（Erin Gudeman）上週末返家時，發現自家前院有一個形狀怪異的物體。（圖／翻攝自臉書，Michigan Wildlife Rescue, Help, and Education）

美國密西根州法明頓希爾斯近日出現一起感人救援事件。當地居民古德曼（Erin Gudeman）上週末返家時，發現自家前院有一個形狀怪異的物體。起初全家以為那是石頭或被丟棄的地毯，但進屋後從窗外觀察，才驚覺那個「物體」竟緩緩抬起頭，原來是一隻虛弱、毛皮凌亂的浣熊。

外媒報導，古德曼發現，該隻浣熊一瘸一拐穿過院子，最後蜷縮在前廊的充氣聖誕恐龍裝飾前。古德曼意識到對方顯然遇到麻煩，便向朋友與密州野生動物社團求助。由於當地氣象預告當晚將降下超過一英尺的積雪，她擔心浣熊無法熬過寒夜。

廣告 廣告

幸運的是，求助訊息很快被動物救援團體Halfway Home Wildlife Rehab的負責人卡羅（TheresaCarroll）注意到。當時中心恰好有空位，一名志工在20分鐘內便趕到古德曼家，將浣熊帶往救援站。

（圖／翻攝自臉書，Halfway Home Wildlife Rehab）

卡羅檢查後確認，浣熊患有疥癬（sarcoptic mange），蟎蟲感染導致牠大量掉毛、皮膚粗糙且劇烈搔癢。更糟的是，牠的左眼與左爪也疑似受傷。卡羅表示，以牠的體型來看，若在低溫下露天過夜，恐怕難以存活，「就像赤裸著身體，卻被迫裹著一條混凝土毯子取暖。」

救援首要工作是補充水分，以緩解疥癬引起的脫水症狀，接著再提供高碳水飲食以幫助牠恢復體力。經過數日照護，浣熊食慾和精神皆有明顯改善。儘管牠仍會避開藥物、甚至拆除可能的繃帶，但整體狀況正逐步好轉。由於疥癬的治療需要數週時間，加上毛髮重生的過程，浣熊預計將在康復中心停留約三個月。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

聖誕交換禮物不送廢物！他花千元買1物「小到看不清」 6.5萬人讚爆：史上最佳

住豪宅如廁竟要「全家上完才能沖」！婆婆稱祖傳規矩 她臭到崩潰求救

性別比例失衡！這國女性瘋租「1小時老公」 花錢享受「黃金手」服務