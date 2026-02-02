院方多次發出病危通知書 袁惟仁今午嚥下最後一口氣離世

資深音樂人袁惟仁（小胖老師）因病過世。（翻攝自袁惟仁臉書）

資深音樂人袁惟仁（小胖老師）今（2）日因病過世，享年57歲，二姐袁藹珍發出聲明，證實了這個哀傷的消息，演藝圈好友張宇、黃韻玲及陳子鴻等皆哀痛萬分，與他交情近40年的張宇面對本刊詢問，他回以：「因爲剛發生，家屬忙著處理後事，接續會怎麼處理，會再告訴大家。」

袁惟仁因長期臥床，容易有吸入性肺炎等感染問題，去年底曾緊急送醫急救，自此後，他感染肺炎的頻率增加，常常感染肺炎送醫，病情快好後又復發，就這樣不停惡性循環，數度與死神搏鬥，據了解，上週他再度因感染肺炎住進加護病房，醫院多次發出病危通知書，最後因病情嚴重引發器官衰竭而放棄急救，在今午嚥下了最後一口氣，自此告別人世。

廣告 廣告

已成植物人的袁惟仁在年邁母親及姊姊照顧下度過了人生最後一段歷程，過程辛苦又煎熬，今早醫院又發出病危通知，家屬緊急赴醫院探視，更在他耳邊對他訴說著「不要有牽絆」等話語，才讓他放心離世，傷心不已的家屬，原欲低調處理後事，後因消息傳出，不得不公開死訊。

好友張宇對袁惟仁生病後所需的醫療費用，出錢又出力，號召圈內好友游鴻明、王治平、黃韻玲及陶晶瑩等人籌募醫療費，因他與袁惟仁出道前即相識，和游鴻明是駐唱三劍客，對於摯友過世，張宇難過不已。

更多鏡週刊報導

快訊／小胖老師袁惟仁過世享年57歲 姊姊證實「小胖選擇今天離開我們」全文曝光

小胖老師辭世享年57歲！ 前妻陸元琪回應了

袁惟仁病逝！23歲兒堅強讓前妻陸元琪心疼 女兒曾洩心聲成「最大遺憾」