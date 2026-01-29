院會倒數！藍白恐清倉惡法 綠黨團列藍白罪狀喊：全民追究責任

立法院本會期即將於明（30）日進入最後一天院會，外界預料國民黨、民眾黨將闖關多項爭議法案，民進黨團今召開「惡法清倉、國家遭殃、藍白劣行、全民追究」記者會示警，並呼籲社會共同監督、全民追究責任。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院本會期將於明（30）日進入最後一天院會，民進黨團今（29）日召開「惡法清倉、國家遭殃、藍白劣行、全民追究」記者會，嚴正指出國民黨、民眾黨挾持國會多數，在本會期不斷擴權、濫權，強行推動多項爭議修法，對國家財政、民主制度、土地正義與文化治理造成重大傷害，且明天仍有《黨產條例》及「中天條款」等高度爭議法案企圖闖關，呼籲社會共同監督、全民追究責任。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，本會期藍白聯手清倉惡法，造成國家遭殃，相關責任不能模糊。他強調，從財政、年金、選舉制度到文化與土地正義，藍白留下的惡法不但尚未止盡，甚至打算在最後關頭強行通過更多爭議修法，黨團逐一向社會回顧藍白惡法對國家造成的實質傷害。

民進黨立委沈伯洋指出，早在 2024 年五月藍白發動國會濫權時，民進黨團即警告其真正目的，是要癱瘓國家財政與民主運作。他表示，藍白透過亂砍預算與惡修《財政收支劃分法》，從中央挖走三千多億元，並無視財政紀律，導致中央政府施政受阻、地方財政貧富不均，城鄉落差進一步擴大。

沈伯洋直言，藍白同時推動反年改，無視年金改革為了維持財政健康、避免基金破產的初衷，只為將資源集中回特定族群，造成世代不正義。他並警告，藍白除癱瘓財政外，也企圖破壞民主制度，從不在籍投票、公投綁大選，到修《公投法》讓立法院可直接提案、且中選會不得拒絕，為違法、違憲的公投鋪路，甚至可能操作與中國相關的政治性公投，嚴重危害選舉制度。

鍾佳濱總結說，惡修《財劃法》擴大財政不均、倒改年金敗壞國庫、綁公投亂大選，已動搖台灣民主信任基礎。

民進黨立委范雲接續指出，藍白惡修《國軍老舊眷村改建條例》，嚴重傷害土地正義。她表示，眷村土地本屬國家資產，應以公共利益為優先，卻被藍白扭曲為少數人的永久特權與土地套利工具，相關理由早已被大法官釋憲認定不符土地正義。

范雲同時批評藍白修《公共電視法》，一方面在審查中杯葛文化部提出的優質董事人選，另一方面，又刪除新董事產生前原任董事得留任條文，造成公視董事會空窗，癱瘓公共媒體治理，對台灣文化發展造成嚴重傷害。

民進黨立委張雅琳則提到，目前是預算會期而非法案會期，藍白卻在最後關頭進行「違法法案大拍賣」。她質疑國民黨急於修《黨產條例》，實際是為替救國團、婦聯會等過去不當取得的國家資產洗白。她指出，無論是救國團在精華地段與風景名勝區的土地資產，或婦聯會以「勞軍捐」強迫徵收、零成本取得的大樓，皆來自人民納稅錢，依法應歸還國庫。

張雅琳強調，大法官釋字第 793 號已確認《黨產條例》合憲合法，追回不當黨產本是為了還財於民，投入長照、社福、公共建設與教育，卻被國民黨視為選舉「銀彈」。她直言，這形同搶人民納稅錢，替政黨發新春大紅包。

鍾佳濱最後指出，除《黨產條例》外，明天還有高度爭議的「中天條款」準備闖關，質疑其目的是否讓在台官媒復權。他指出，從國台辦、環球網到特定媒體的訊息操作脈絡清楚，顯示紅色協力者現象仍在，若在行政訴訟未定前即恢復相關權利，將是對新聞自由的重大倒退。

