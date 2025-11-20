【院版出爐2-1】財長莊翠雲：唯有院版財劃法才能解決345億未分配問題 盼在116年上路

行政院院會後記者會，財政部長莊翠雲說明政財劃法。廖瑞祥攝



行政院版《財政收支劃分法》修法草案今（20）日在行政院會通過，財政部長莊翠雲表示，院版草案解決新版財劃法因公式錯誤導致345億元無法分配問題；也解決再修版迫使中央舉債超過《公債法》上限15%的違憲困境；而院版草案讓全國22縣市的一般性補助款加統籌分配稅款獲配金額不低於114年度水準；維持計劃型補款規模，讓地方軌道等重大公共建設不中斷，盼各界予以支持。

院版草案也訂施行日期由行政院訂之，若能順利在本會期通過，莊翠雲指出，避稅預算不穩定性，預計最快116年度實施，不會有115年度預算重編的問題。

舊版問題未解 再修版再添國家破產風險

莊翠雲表示，上周五（11/14）三讀的再修版財劃法，只通過各地方政府的計畫型補助款不得減少；舉例來說，過去因捷運建設而有大筆計畫型補助款，但再修版會讓縱使捷運工程已完工，但各地方獲配的計畫型補助款依舊不能減少，十分不合理。這也將導致原本115年度中央政府總預算已要舉債2,992億元，還要因再修法再舉債2,646億元，合計舉債5,638億元，已超過公債法的舉債上限。

據悉，115年度中央政府總預算為3兆350億元，若按公債法舉債上限不超過當年歲出的15%，最多舉債只能4,552億元。

不過，「朝小野大」仍是困境，如何說服立院在野黨願意審查院版財劃法？莊翠雲指出，上周再修版的財劃法既沒解決原本新版財劃法公式錯誤、錢權分配不合理、城鄉分配不均的3大問題，因公式錯誤無法分配的345億元沒有解決；反而還迫使中央舉債超過上限，國家破產風險升高。

院版事權調整 計畫型補助款維持

反之，院版財劃法修正草案在普通統籌稅款的公式分配上，扣除地方自有財源後，要優先全數彌補各地方政府的基本財政收支差額；第一階段財源保障是統籌稅款加一般性補助款不低於114年度獲配金額的75%；之後的餘額則依各地方政府的財政努力、基本建設需求等指標分配。

另外，普通統籌稅款中有保留1%財政調節款，當各地方政府獲配財源的成長幅度低於全國平均增幅時，將動支予以調節。

至於統籌稅款既已補足地方財政收支差額，一般性補助款就不必再編列「增裕財源」約千億餘元，以114年度為例，一般性補助款規模就合理調整到1,421億元。莊翠雲強調，給予地方政府的錢「沒有不見」，只是進了統籌分配稅款。

舉例來說，過去地方政府爭論「班班有冷氣」政策下的電費該由誰出？按院版財劃法，學校水電費歸屬於基本需求，由地方政府支出；但中央再也不出錢嗎？也不是，若災害導致校舍受損要修復的預算，就會由中央編列計畫型補助款支應。

因擴大統籌稅款規模，搭配事權調整，也合理調整一般性補助款規模後，計畫型補助款就能維持整體規模；莊翠雲說，如此，中央原已編列的計畫型補助款就不致斷炊，在建的地方重大建設也得以持續。

