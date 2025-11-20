【院版出爐2-2】財長莊翠雲澄清：水平分配公式已6度邀地方討論「絕非只有2張A4紙」

行政院20日召開記者會說明院版《財政收支劃分法》修正草案，財政部長莊翠雲（左起）澄清，分配公式及權重，皆與地方政府充分討論，絕非「只有2張A4紙」就決定一切 。廖瑞祥攝



財政部國庫署長陳柏誠今（20）日表示，新版《財政收支劃分法》光是人口及營業額就占了75%，這會讓富者越富、貧者越貧。經過6度邀集地方政府會商，院版分配公式除了將指標濃縮為10項，訂出權重後也納入調整係數。

財政部長莊翠雲今天特別澄清，這些分配公式及權重，全都在10月21日與地方政府討論過，絕非「只有2張A4紙」就決定一切。陳柏誠則說，院版水平分配指標更多元、更細緻，分配效果會更均衡。

財政部表示，為了縮小地方歧見，凝聚修法共識，中央過去已在2024年8月1日、9月4日；2025年3月6日、9月13日、10月21日、11月18日，共6度邀集地方政府會商，才將原本建議的80個分配指標，最終濃縮為10項。

在水平分配指標方面，陳柏誠表示，院版指標分成兩大類，分別是財政努力指標、基本建設指標。除了指標、給予權重，並給予調整係數。

除了分配指標 更納入調整係數

舉例來說，農牧用地保障了國家糧食安全，其土地面積給予1.5倍計算；配合高齡化、少子化福利需求，65歲以上及14歲以下人口採1.2倍計算；考量離島建設成本，土地面積及人口數皆以2倍計算；為解決污染工廠在我家、公司在他家的稅收分配不均，中高污染事業就業人口數採1.2倍計算。

在稅收分成方面，新版財劃法將營業稅在扣除稽徵經費1.5%及統一發票獎金3%後，100%劃規統籌分配稅款。但陳柏誠說，營業稅反映的是經濟發展或人民消費，不只有地方政府貢獻，中央也有影響因素，經濟成長果實也應中央與地方互相分享，稅捐稽徵人員也才能知道為何而戰。

因此，院版就改為扣除統一發票獎金3%後，85%劃規統籌稅款；中央也保留15%。

貨物稅不納入統籌稅款

至於貨物稅，莊翠雲表示，因應綠色稅制，以及各界多次抨擊貨物稅不合時宜，有改革的不確定性存在，在院版草案中就不再納入統籌稅款，避免地方財政不確定性。

據院版試算結果，六都獲配數成長率15.2%、其餘16縣市獲配數的成長率為27.4%；新版財劃法六都成長13.4%、其餘16縣市成長7.2%。相比之下，院版六都及其他縣市成長率都比新版來得高；其他縣市的成長幅度也約是六都2倍。

爭取支持 六都獲配都有「最高」

行政院秘書長張惇涵今天也在行政院會後記者會上向六都喊話，中央沒有忘記台北市首善之區的財政努力，台北市統籌稅款仍是全國最高；土地最大、人口最多的新北市，3項補助款的「增加數」全國最高。

桃園市是新興發展國門之都，也是六都中最後升格直轄市的；因此統籌稅款加一般性補助款「成長幅度」六都最高。莊翠雲也進一步說明，桃園市2稅款的成長幅度達39%，增幅為六都之最。

台中市的3項稅款「成長幅度」六都最高。台南市獲配金額會比今年增加近1倍；高雄市的3項合計總額將會是全國最高。

另外，離島立委過去多次爭取的菸酒稅分配公平，金門縣及連江縣徵起收入減除1%稽徵經費後，80%都分配給各該縣；直轄市及其他各縣市則按人口比例分配其餘19%。

