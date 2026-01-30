院版國防特別條例遭9度封殺 民眾黨版本成功付委審查

立法院會今天經表決確認議事日程，藍白再度動用人數優勢，在立法院會中否決民進黨團提議的議事日程草案報告事項及質詢事項，9度封殺8年新台幣1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。不過民眾黨版的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」成功付委審查。

國民黨團總召傅崐萁30日表示，針對國防預算，國民黨一直秉持全力的支持，要有精實的國防才有台灣的安全。但賴清德用對外開記者會、國外媒體投書的方式，告訴國人有一個所謂的特別軍購，猶抱琵琶半遮面，到今天為止，所有的細項還並不是非常的清楚。

傅崐萁強調，賴清德說1.25兆的軍購，事實上連後續延壽跟維修總共是將近4.5兆台幣，目前還有將近7000億的應該到貨而沒有到貨，包括 F-16V 國防部再三的宣傳能夠捍衛台海非常重要的這些軍事裝備以及先進的武器，到現在為止錢都付完了，但過了交貨期一架都沒有看到。

傅崐萁說，這表示民進黨只知道花錢，完完全全不在乎國防安全什麼時候能夠精實壯大，現在又要我們開一張4.5兆的空白支票給國防部、給賴清德，我們當然要為人民來把關。第一個，這些武器是否先進？第二個，是不是適合台灣國防的需求？第三個，是不是能夠準時到位？必須由賴清德總統到立法院，必須跟全國國人講清楚。

今日立法院處理議程，民進黨團議程列入政院版特別條例，不過表決不敵藍白，最終通過藍白黨團提議，第9度封殺8年1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。不過民眾黨自提的版本，卻在朝野都無異議下，成功交付國防及外交委員會審查。

