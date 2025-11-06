院版外送員專法將出爐 涉及6種情況可逕行停權
外送員人次已逾15萬人！但外送員長期面對平台業者片面修改報酬、保險制度未明及停權及申訴機制不明確等，立法院6日邀集社會各界舉行公聽會，勞動部近日也將提出政府版本草案，除了會納入每筆訂單基本報酬，不得低於基本運價所訂的運費外，外送服務期間換算每小時基本報酬，更不能低於最低工資時薪，並規範僅有涉及個資、刑法、性騷、跟騷、食安、交安等可以逕行停權，其餘都要經過申訴委員會才能終止契約。
公聽會上各方意見多。如代表店家的商總秘書長劉守仁及連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞就說，平台抽成比例不斷改變、甚至越來越高，已明顯影響店家利潤，因此也認同應訂定專法管理。據悉，勞動部規劃的版本中，要求經濟部應訂定店家及外送平台契約範本。
消基會前董事長吳榮達也認同訂定專法，食物外送涉及平台業者、外送員、餐飲業家、消費者關係等，具有複雜權利義務及法律關係，若要在各該法令中個別規範有其困難度，且平台業者對具有寡占特性，費用說漲就漲，更呼籲專法中應要求業者揭露財務，也才能審議運費合理性。
前立委賴香伶則提及，平台宣稱時薪達270元，到底是如何計算得出？且目前多國已有專法保障，新加坡近日也通過，呼籲勞動部應盡速參考各國法令推出；立委羅廷瑋指出，平台稱多數外送員有兼其他工作，主要原因就是平台不斷調降報酬，讓勞工不得不兼任其他工作以獲較多報酬；立委洪孟楷則說，權益保障不能只靠指引，提醒專法中應納入職災保險、外送員申訴管道外，也應提供店家申訴管道。
「第一份外送專法在6年前提出，但勞動部至今還都沒提出，恐怕就要被當掉了」，交通大學科法所副教授邱羽凡指出，目前所提各版本中鮮少提及演算法等，呼籲應正視演算法才能知道公平派單、停權機制。
王厚偉透露，專法中將提及外送費用將與交通部所的運價連動外，還有最低工資雙重保障，重點不在為外送員調薪，而只是要把報酬透明化，並規範僅有違反刑法等6法令可以逕行停權，其他事由終止契約則要由外部組成的申訴小組審查，更會要求業者應提供保險等相關保障。
