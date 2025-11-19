院版財劃法今出爐 納人口數5指標

行政院會今（20）日擬通過院版《財劃法》修正草案，閣揆卓榮泰將親自出席記者會說明修正重點。財政部長莊翠雲昨表示，根據院版內容，明年度中央統籌分配稅款規模會比今年度擴大，而垂直分配部分，錢、權將合宜下放；主計長陳淑姿則強調，政府不能違反《公債法》舉債上限，因此將循憲政救濟程序，對藍白三讀通過的《財劃法》提覆議與釋憲。

院版《財劃法》今將在行政院會通過，修正重點在於更細緻處理權重，除「財政努力指標」與現行類似，在「基本建設需求指標」將納土地面積、人口數、工業就業人口數、農林漁牧就業人數、農林漁牧業產值等5指標，使縣市分配更平均。

據知，院版《財劃法》統籌稅款分配方式，是先滿足各地方政府基本財政收支差額及搭配財源保障機制，使各地方政府有錢做應該做的事，並保障其獲配統籌稅款及一般性補助款不低於民國114年度的獲配水準，再以「財政努力」及「基本建設需求」兩大類指標進行分配，兼顧服務業、農業與工業等各縣市需求。

財政部官員形容，院版的《財劃法》就如同在有限的公費裡聚餐，保證大家「都能吃飽」，且能兼顧「營養」和「喜好」，不會有人吃得太飽、有些還在餓肚子。

莊翠雲昨表示，國民黨提出增加4165億元的統籌分配稅款版本「是不合理狀況」，將做合宜規畫。陳淑姿也形容在野通過的版本「虛胖」，這種事行政院不能做，所以會循救濟程序要求覆議、釋憲。由於立法院昨日已將三讀咨文送至總統府、行政院，根據時程推算，若政院要覆議，最晚須於27日前提出。

台灣經濟民主連合昨指出，因憲法法庭人數不足無法開會，也不能再罷免藍委，因此建議賴清德總統召開財政國是會議，廣邀各界會商形成多數意見。

民進黨立委賴瑞隆昨號召11位南部綠委舉行記者會，訴求藍白主導的《財劃法》修法重北輕南，必須重修。

國民黨立委林思銘抨擊，新版《財劃法》是調整總預算比例，讓更多財源下放地方，但國家整體總預算金額並無改變，完全沒有舉債問題。