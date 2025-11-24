院版財劃法付委3劇本 卓揆與綠委沙盤推演：盼找出可行之道

政院版《財劃法》修法草案已於上週送到立法院，明日的程序委員會將是關鍵，會討論是否能夠在禮拜五排入院會，讓院版《財劃法》修法能順利付委審查，今（24）日中午行政院長卓榮泰邀請綠委開行政立法擴大協調會，討論後續與國會的攻防，也針對可能發生的三種情況進行沙盤推演。至於被質疑蓋牌黑箱，卓榮泰也強調會持續溝通，盼能找出一條可行之道。

綠委稱獲韓國瑜支持 藍委批刻意分化藍營內部

民進黨立委鍾佳濱表示，目前院版已經確定了中央跟地方的垂直分配，中央釋出的統籌分配稅款以及一般性補助、計畫型補助，在院版看來都是遠大於之前的各個版本。國民黨立委賴士葆則認為，院版《財劃法》等於進一步扼殺台北市，讓其他縣市的分配增加，以此分化藍營內部團結，至於明天程序委員會是否會讓院版修正案付委，他則透露黨團目前還未正式決議。

國民黨認為，由於各縣市試算表都還未送到立法院，所以能否來做審查目前還無法判斷，民眾黨則已經喊出政院版本「一律退回」。民進黨方面也研擬出三套可能的劇本，包含院版能成功付委審查，並討論折衷版本，或是付委審查之後遭拖延擱置，最糟的情況則是無法付委審查，中午卓榮泰與立委將會針對以上三種情況持續做沙盤推演。

院版財劃法未公布試算挨批黑箱 卓揆：持續溝通

至於被在野黨批評，院版《財劃法》在關鍵的試算數字上蓋牌，揚言要將案子退回，卓榮泰則坦言「執政黨團都有點無力感」，表示自己在中午的行政立法協調會議，也會聽聽執政黨團的委員跟在野黨團是如何溝通，盼能找出一條可行之道，希望明年中央政府總預算能夠順利審議，強調若是沒有中央總預算將會寸步難行。

